'Na posljednjem ispraćaju Vlade Matijanića bit će Knjiga žalbe. I povedite sve kućne ljubimce'

Životna partnerica preminulog novinara Vladimira Matijanića, Andrea Topić, objavila je kako će sprovod Matijanića biti u četvrtak u 15 sati na Lovrincu te da je komemoracija u 17.30 u HNK Split.

- Budući da bi prezirao samu ideju da se takvo što za njega održi i jer bi uporno tupio da on to ne zaslužuje, umjesto u Knjigu žalosti, slobodni ste se upisati u Knjigu žalbe. Muzika će, također, biti krajnje neprimjerena situaciji. Točno onakva kakvu je on volio.

Nitko neće svirati Tišinu, ništa tamo neće biti za publiku. Sve je samo za njega.

Organizatori se ni na trenutak nisu upitali "ajme, ali što će ljudi reći?!" Kao što se ni Vlado to, nikada u životu, nije zapitao. Netko je spomenuo da je glupo da dođe Puka jer će lajati pa bi to moglo ljudima smetati, onda sam se sjetila koliko je Vlado volio sve životinjice na ovome planetu i zato imam samo jednu molbu za vas: povedite sve vaše kućne ljubimce. Ako ih nemate, posudite od prijatelja. I preklinjem vas, više nego išta, da ne dolazite zaraženi i poštujete epidemiološke preporuke. Hvala vam - napisala je Topić.

