Posljednji ispraćaj za splitski 'metro': Vozio je četiri mjeseca

Gradski 'metro' koji je četiri i pol mjeseca vozio na trasi od Kopilice u predgrađu Splita do trajektne luke, dakle jednu jedinu stanicu, odlazi u ropotarnicu povijesti. U nedjelju navečer, u 21:30 sati, metro će posljednji put krenuti prema trajektnoj luci. Vizije splitskih čelnika da će brzi vlak, koji je za četiri minute prelazio navedenu udaljenost, rasteretiti centar Splita i gradsku luku, vrlo su se brzo pokazale promašenom idejom. No, oni od metroa nisu odustajali. Na otvorenju novog terminala Zračne luke Split, gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara čak se požalio premijeru Andreju Plenkoviću kako se svi ismijavaju s metroom, izjavljujući tada u medijima kako nema namjeru odustati od povezivanja zračne i trajektne luke.

Pogledajte video

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Od prodaje karata po cijeni od 11 kuna, kako se u kuloarima nagađa, nisu se ni približno mogli pokriti troškovi prometovanja ove linije. Nagađa se jer se troškovi ne znaju. Jer se linijom u prosjeku, po vožnji, vozio možda jedan ili dva putnika. A koliko je točno ljudi uopće putovalo ovom trasom, i koliko je novca uprihođeno, a koliko potrošeno, gradski čelnici još nisu izvjestili javnost.

- Korištenje postojeće infrastrukture stare četiri desetljeća iz vremena Mediteranskih igara nije nikakav projekt, niti je linija Kopilica - Gradska luka metro. Uostalom, to se vidjelo po mizernom broju prevezenih putnika. HDZ-ova vlast je, kao i inače, pokazala da radi stihijski i da ima neodgovoran odnos prema javnom novcu. Još uvijek ne znamo koliko je ovaj propali eksperiment koštao. Bilo bi smiješno da nije tužno da se ovako nešto naziva metroom, kao i da se ovakva nesposobna ekipa naziva gradskom vlašću Splita – oštar je Goran Kotur, gradski vijećnik i čelnik splitskog SDP-a.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Inače, postojala je ideja o izmještanju autobusnog kolodvora iz gradske luke na Kopilicu, no pokazalo se da prometna infrastruktura u Kopilici ne može podnijeti taj projekt, pa od toga se odustalo. Da je kolodvor izmješten, splitski metro bi imao smisla jer bi putnicima omogućio brzi transport do trajektne luke. Projekt bi imao smisla da je to cjelovit projekt, odnosno da metro prometuje od zračne do trajektne luke čime bi se značajno smanjio pritisak vozila u centar grada. No ni to u ovoj priči nije slučaj. Imao bi smisla i da su autobusi u Kopilici iskrcavali putnike koji bi nastavljali vožnju metroom, i da su građani i turisti tamo ostavljali automobile na plaćenom parkingu i dalje nastavljali u centar vlakom. No, ni to se nije ostvarilo.

Ostvarilo se jedino ono što idejni začetnici ove linije nisu zapravo željeli, a to je da je nagibni vlak češće bio u kvaru nego pogonu. Tako su rijetki putnici imali priliku uživati u vožnji šinobusom pa je vožnja zapravo bila više retro, a manje metro. Hoće li u narednoj turističkoj sezoni opet voziti ova linija u punom "sjaju" ostaje tek za vidjeti, nakon što se građanima pokaže bilanca ovog projekta.

Do tada, umjesto metroa, HŽ uvodi nove polaske vlaka na relaciji Riva-Kopilica-Kaštel Stari.

Tema: Hrvatska