Od korona virusa u Hrvatskoj je preminulo više od 3000 ljudi, a obitelji pokojnika zbog zaraznog virusa ne mogu se ni posljednji put oprostiti. Dnevnik.hr piše koja je procedura nakon što osoba oboljela od korone premine.

Dr. Božo Krušlin, pročelnik Zavoda za patologiju na KBC-u Sestre milosrdnice rekao je kako se prije pokojnike odijevalo ili na patologiji ili bi to učinili pogrebnici, no sad tijela dolaze u hermetički zatvorenim vrećama koje se ne smiju otvarati, a na vrećama se nalaze prozori kako bi se vidjelo lice.

- Pokojnici pozitivni na COVID u vreće se zatvaraju na odjelima da bi se rizik zaraze sveo na minimum. Kad se to ne bi učinilo, postojala bi opasnost i za djelatnike koji pokojnike transportiraju od odjela do nas - govori Krušlin te dodaje kako obitelj može donijeti odjeću za pokojnika, no ona se pokapa u lijesu pokraj tijela.

Kad je pogreb u pitanju, za razliku od ostalih pokojnika koji nisu preminuli od korona virusa, u ovom slučaju nema odra ni otvaranja lijesa, objasnio je za Dnevnik.hr Branko Mesarić, predsjednik Udruge pogrebnika grada Zagreba.

- Obitelj stoji kraj groba i čeka, a onda dečki spuste lijes. Ravno u grob. Nema ni odra, nema otvaranja lijesa - govori Mesarić te objašnjava kako su takve smjernice HZJZ-a.

- Pogrebnici također imaju puna zaštitna odijela, kape, rukavice, maske... Protiv takve procedure obitelji pokojnika su se već bunile. Ljudi su nezadovoljni pa smo pisali gradskim vlastima, ako je tijelo hermetički zatvoreno, zašto ne može na odar, ali ne odlučuju ni oni - dodaje Mesarić.

U smjernicama HZJZ-a također stoji kako je COVID-19, s obzirom na visoku zaraznost, bolest koja zahtijeva postupak kao u slučaju kuge, kolere, antraksa, difterije, trbušnog tifusa, ebole, žute groznice. Kako bi smanjili opasnost od zaraze, na određenom području potrebno je odrediti samo jednu pogrebničku službu, a prije prijevoza u mrtvačnicu potrebno je obavijestiti djelatnike mrtvačnice.

Dezinfekcija tijela nije potrebna, a za transport treba koristiti vreću. Oni koji rukuju vrećom, naravno, trebaju imati zaštitnu opremu. Transportna vreća treba na najmanje tri mjesta imati oznaku "Oprez! - COVID-19 pozitivno" te podatke preminulog. Nakon zatvaranja, vreće se ne smiju otvarati.