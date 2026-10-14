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JUŽNOKOREJSKA TELEVIZIJA

Poslušajte kako ministar Anušić govori engleski: 'Aj em šor'

Piše 24sata,
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Poslušajte kako ministar Anušić govori engleski: 'Aj em šor'
Zagreb: Potpisni ugovori o nabavci vojne opreme i memorandum o obrambenoj suradnji s Republikom Korejom | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Ministar obrane u intervjuu za južnokorejsku televiziju govorio je o spremnosti Hrvatske i nabavi 18 raketnih sustava.

Ministar obrane Ivan Anušić rekao je u intervjuu za južnokorejsku televiziju Arirang News da Hrvatska i druge europske države moraju biti spremne za moguće sukobe. Razgovor, vođen na engleskom jeziku, objavili su u sklopu serije o obrambenoj industriji i sve većoj suradnji Južne Koreje s europskim državama.

- Svaka država mora biti spremna. Moramo se pripremati za nešto što se može dogoditi već sutra. Trenutačno nismo dovoljno spremni za sukob koji bi mogao biti pred nama. Moramo biti spremni braniti svoje granice i svoje ljude, rekao je Anušić za Arirang News.

Anušić je govorio i o nabavi 18 višecijevnih raketnih lansera K239 Chunmoo, za koje je Hrvatska 10. rujna potpisala ugovor s južnokorejskom tvrtkom Hanwha Aerospace. Ministar očekuje da bi sustavi mogli stići za otprilike 18 mjeseci, dok je ranije MORH najavljivao isporuku cijelog paketa u roku od 24 do 36 mjeseci.

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- To je vrlo brza isporuka jer kod drugih država s kojima surađujemo na isporuke čekamo tri, četiri ili čak pet godina, rekao je Anušić za Arirang News.

Ministar je kao razloge odabira naveo kvalitetu sustava i cijenu. Chunmoo može ispaljivati različite vrste projektila, a domet mu, ovisno o projektilu, doseže približno 300 kilometara. Hrvatska će njime zamijeniti raketne sustave Grad BM-21 i Vulkan, a prema Anušiću, suradnju bi mogle razmotriti i druge članice NATO-a zbog dugih rokova isporuke i rasta cijena vojne opreme.

- U Hrvatskoj postoji tvrtka Končar koja će biti partner u dugoročnoj suradnji i pomoći pri održavanju sustava Chunmoo, rekao je Anušić za Arirang News.

Vrijednost odobrenog paketa nabave iznosi 435,2 milijuna eura bez PDV-a, odnosno oko 544 milijuna eura s PDV-om. Južnokorejska televizija navela je da se ministar nada proširenju suradnje na prijenos tehnologije i lokalnu proizvodnju.

*uz korištenje AI-ja

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