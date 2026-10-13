Anušić o presretanju aviona iznad Korenice: Ovo se dogodilo prvi put u hrvatskoj povijesti

Ministar obrane Ivan Anušić komentirao je presretanje malteškog Boeinga iznad Korenice.

- Dobili smo dojavu o putničkom zrakoplovu koji prelazi preko našeg zračnog prostora i ima signal da je u tijeku pokušaj otmice. Nije odgovarao na upite i prepratili smo ga iz zračnog prostora - rekao je Anušić, piše N1.

- Istraga još traje, ali čini se da je greškom uključen signal. Ovo je poslužila kao odlična vježba. Riječ je o specifičnoj situaciji, s putničkim zrakoplovom koji može poslužiti kao ozbiljan alat za teroristički napad. Naš zrakoplov bio je u neposrednoj pratnji, a piloti putničkog zrakoplova su reagirali na vizualne signale - rekao je i dodao da je ovo prvi put u hrvatskoj povijesti da se izvelo ovakvo presretanje.

Povijest presretanja

MIG-ovi 21 su 15. kolovoza 2022. između 11 i 12 sati, na jugu Hrvatske presreli putnički zrakoplov Beechcraft 35-B33 američke registracije koji je letio iz Grčke prema Sloveniji, a s kojim kontrola leta nije mogla uspostaviti radio vezu.

U srpnju 2019. MIG-ovi su presreli u međunarodnim vodama izraelski avion s kojim kontrola zračne plovidbe nije mogla uspostaviti kontakt. Riječ je bila o manjem izraelskom privatnom avionu koji je ušao u hrvatski zračni prostor iz BiH, na letu prema Italiji. S obzirom na to da Hrvatska kontrola zračne plovidbe nije mogla uspostaviti kontakt s avionom, niti potvrditi njegov identitet, NATO-vo zapovjedništvo u Torrejonu u Španjolskoj aktiviralo je dežurni borbeni dvojac Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.