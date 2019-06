'Postao si nono, fališ nam do bola. Još čuvam tvoje poruke' Prošlo je 28 godina otkako traže svoje najmilije. Zato smo odlučili na stranicama 24sata, simbolično, objaviti 28 portreta, 28 priča o nestalim ljudima iz svih dijelova zemlje

Od početka rata i dana kad su u trenu prekinute mnoge mladosti, od dana kad su mnoge obitelji zauvijek zavijene u suze, a tisuće sudbina zauvijek zatočene u pitanjima o kraju, boli i patnji, prošlo je 28 godina. Zato smo odlučili na stranicama 24sata, simbolično, objaviti 28 portreta, 28 priča o nestalim ljudima iz svih dijelova zemlje. Dvadeset i osam lica tuge. Donosimo vam nove četiri priče, a u sljedećim danima objavljujemo i ostale ispovijesti. Pokrovitelji akcije Nestali su, uz podršku Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović, MUP, MORH, Ministarstvo branitelja, Grad Zagreb, Zagrebačka županija, HEP, Janaf, Plinacro, Kamgrad i Jadrolinija.

Nastavit ćemo i dalje pričati, pisati i snimati ispovijesti o tim sudbinama, uskoro izlazi i druga knjiga s najvećim neispričanim pričama Domovinskog rata, s potresnim svjedočanstvima koje mnoge obitelji i mnogi u zemlji u sebi nose kao otvorene rane.

Zemljariču, postao si nono, fališ nam do bola...

Moj suprug je poginuo u diverzantskoj akciji u Slanom u svibnju 1992. godine, no i danas se vodi kao nestao u Domovinskom ratu. Iako je bio Slovenac, Split je odabrao za svoj dom. Bili smo ludo zaljubljeni, vjenčali se i dobili sina. Još čuvam poruke koje mi je ispisivao na komadima A4 papira i ostavljao na podu stana. Tad smo još bili momak i cura. Nazvao me i rekao da dođem u stan te ga malo dovedem u red jer je sav u neredu. Otišla sam i zatekla uredan i pospremljen stan i pod prepun rukom pisanih poruka. Još ih čuvam. Još mi fali. Svakoga dana sve više i više. Da me čuje, rekla bih mu: ‘Zemljariču, postao si nono, fališ nam do bola’.

Sanja Matošić Zemljarič (53) iz Splita, nestao suprug Branko (32)

Sjedio bi na stubama i čekao da ga posjetim

Kad je Polača 1991. pala u ruke Srbima, mom ocu Kažimiru izgubio se svaki trag. Nije htio napustiti svoj dom. Tek nakon Oluje na zgarištu kuće našla sam njegovu štaku. Kako sam godinama radila u Austriji, uvijek me dočekivao i ispraćao u suzama. Sjedio bi, ovako podbočen na zadnjoj stubi i govorio: “Evo moje kćeri, došla je.” A kad bih odlazila, plakao bi i govorio: “Ajde ti, srićo moja, doći ćeš ti opet svom ćaći.” A suze bi mu tekle niz obraze. Ako ga ikada pronađemo, pokopat ćemo ga kao da je umro jučer. A da me sada čuje, poručila bih mu da ga volim. Da je on moj ćaća.

Stoja Peraić (72) iz Biograda na moru, nestao otac Kažimir (76)

