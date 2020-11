Postavljaju se skele oko zagrebačke Katedrale: Treba uviditi još sva oštećenja

U srijedu je započelo postavljanje skela u vanjskim te unutarnim dijelovima zagrebačke Katedrale. Skele bi trebale biti postavljene u narednih četiri do šest tjedana

<p>- Postavljanjem skele omogućit će se još detaljniji uvidi u oštećenja katedrale te započeti procesti sanacije - poručili su iz Zagrebačke nadbiskupije.</p><p>Skele su dostavljene u stražnjem dvorištu zagrebačke katedrale još u srijedu ujutro, a one će se postaviti oko apside katedrale te u njenu unutrašnjost. Trebale bi biti potpuno postavljene u narednih četiri do šest tjedana. </p><p>U razornom potresu koji je pogodio Zagreb u ožujku 2020. godine, srušio se kameni vrh južnog tornja, kao i dio zvonika na čijem je vrhu bio pričvršćen i pozlaćeni križ. Kameni dijelovi, odlomili su se te pali na skelu koja se tada prilagođavala za radove završene treće faze obnove južnog zvonika, pri čemu se oštetio i dio treće galerije dovršene prije Božića. Dio tornja je pao i na krov katedrale kojeg je probui na nekoliko mjesta, kao i na dvorište između katedrale i Nadbiskupskog dvora. Zbog opasnosti od urušavanja, u travnju 2020. godine naknadno je uklonjen i sjeverni zvonik katedrale. </p><p>Katedrala je od dana potresa zatvorena za javnost jer je još uvijek nesigurna zbog urušavanja, a odlomljeni kameni dijelovi unutar dvorišta katedrale svakodnevno podsjećaju na kobni 23. ožujak 2020. godine. Zbog kompleksnosti same građevine proces obnove je dugotrajan i zahtjevan te još uvijek nije poznato kada će simbol Zagreba ponovno otvoriti svoja vrata za vjernike i građane. </p>