Postoji puno sigurnih mjesta za igru. Pruga nije jedno od njih!

HŽ Infrastruktura upozorava nastavnike i roditelje da djeci skrenu pozornost na opasnosti koje prijete uz prugu.

"Djeca moraju znati da je igra na pruzi strogo zabranjena, baš kao i penjanje na vagone i stupove kontaktne mreže. Osim što mogu pasti i ozlijediti se, postoji još veća opasnost, a to je opasnost od strujnoga udara." upozoravaju iz HŽ Infrastrukture, dodajući da je vrlo važno da djeca u školu krenu na vrijeme, kako zbog žurbe i nestrpljenja ne bi neoprezno prelazila preko željezničko-cestovnih prijelaza, mjesta na kojima se križaju željeznička pruga i cesta. Sva su ta mjesta uz oprez i poštivanje prometnih znakova sigurna za korištenje, no unatoč tome zbog neopreza ili brzopletosti i dalje se događaju nesretni slučajevi u kojima teško stradavaju djeca i odrasli. Uzroci tih stradanja jesu vozači koji ne poštuju signalna upozorenja, a s kojima se djeca voze u automobilu, nedopuštena dječja igra na pruzi, ali i nošenje slušalica tijekom kretanja uz prugu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Prije prelaska preko željezničke pruge obavezno treba stati i uz poštivanje prometnih znakova i željezničke signalizacije prugu prijeći tek kada se uvjerimo u to da ne prijeti opasnost. Ako je polubranik spušten, treba pričekati da se on podigne, a ako polubranika na željezničko-cestovnome prijelazu nema, treba dobro promotriti oko sebe i uvjeriti se u to da vlak ne nailazi.", ističu u HŽ Infrastrukturi, pojašnjavajući da zaustavni put vlaka iznosi i do 1500 metara, zbog čega ga strojovođa, nakon što na pruzi uoči automobil ili dijete, ne stigne zaustaviti na vrijeme. Vlakovi su i sve tiši pa se njihov dolazak ne čuje dok nisu u blizini prijelaza.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Treba biti odgovoran i prelaziti preko pruge samo na obilježenim mjestima. Strogo je zabranjeno kretati se po kolosijeku ili po stazama neposredno uz kolosijeke kao i bacati kamenje na vlakove koji prolaze prugom.", govore u HŽ Infrastrukturi, gdje već 20 godina provode edukativno-preventivnu akciju »Vlak je uvijek brži« kako bi sve sudionike u prometu upozorili na opasnosti koje prijete prilikom neopreznoga prelaženja preko pruge ili boravka uz prugu. Međunarodne statistike pokazuju to da su u čak 98 posto slučajeva nesreće na željezničko-cestovnim prijelazima posljedica toga što sudionici u cestovnome prometu zanemaruju i ne poštuju prometne znakove i prometnu signalizaciju.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Promo sadržaj