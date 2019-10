'Postupali smo prema Turudiću kao da je bilo tko u prekršaju...'

Izvor iz MUP-a se referirao na posljednje medijske interpretacije postupanja policije koja je presretačem Turudića ulovila u prebrzoj vožnji na bjelovarskoj obilaznici, navodi dnevnik u broju od petka.

- Ponavljamo još jednom, naši su službenici u policijskom vozilu dvaput svjetlosnim upozorenjima zaustavljali Turudića, ali on ih prvi put nije slijedio. Zašto ga nismo prijavili za bijeg? Zato što vozači često reagiraju slično pa kažu da su prvi put mislili da presretač signalizira nekom drugom, a ne njima. To se jednom tolerira, ali dvaput ne, tumači sugovornik Večernjeg lista iz MUP-a.

I iz objavljene videosnimke, upozorava, jasno je da je policijsko postupanje bilo posve u skladu sa zakonom te ničim nisu prekoračene ovlasti.

- Tu priča za nas završava, mi smo svoj posao korektno obavili i prema sucu Turudiću postupali kao i prema svakom drugom vozaču u prekršaju. Problem interpretacije više nije u našoj mjerodavnosti, zaključuje sugovornik.

Dnevnik navodi kako se u međuvremenu otkrilo da je Ivan Turudić tog dana kod Bjelovara vozio luksuzni Audi Q8 vrijedan oko 100.000 eura.

Otkrio je to ranije Večernji list nakon što je u presudi za prebrzu vožnju kod Bjelovara objavljena drugačija registarska oznaka vozila od one u postupku koji se vodio zbog sličnog prekršaja lani u Virovitici. Dok je u Virovitici policija snimila Turudićev Audi Q5 za koji se kasnije nije moglo ustanoviti tko ga je točno vozio tog dana, u siječnju su on i supruga bili u modelu Q8.

Turudić je kazao da je vozio zamjenski automobil, a dnevnik navodi da je u vlasništvu Autokuće Zubak.

