Sudska praksa se razlikuje: U Zagrebu bi 'kaznili' Turudića

Sudac Ivan Turudić izvukao se za prebrzu vožnju na sudu u Virovitici. Auto je snimljen u prekršaju i policija ga je po zakonu zamolila da dostavi ime osobe koja je vozila automobil s obzirom na to da ga on koristi i potpisnik je ugovora s leasing kućom.

Turudić je dostavio podatke o supruzi, sinu i tastu, koji također koriste vozilo, ali nije precizirao tko je vozio u trenutku prekršaja jer kaže da se ne može sjetiti. I kako policija nije utvrdila tko je vozio, virovitički sudac Petar Bajan oslobodio je Turudića krivnje. U potpuno istoj situaciji Prekršajni sud u Novom Zagrebu kaznio je odvjetnika Hrvoja Kraljičkovića iz Zagreba.

Prekršaj je bio drugi, ali i on je dostavio imena dvoje ljudi koji su mogli voziti auto, ali mu ta obrana nije prošla. Kraljičković je čak išao i na Ustavni sud, ali su oni u ožujku ove godine samo potvrdili presudu. Nakon te odluke Ustavnog suda, Prekršajni sud u Bjelovaru odgovorio nam je da osuđuju sve koji dostave više imena umjesto točno onog tko je vozio. I to se moglo primijeniti i na Turudića. Sud u Virovitici to nije uradio.

Odvjetnik Hrvoje Kraljičković, koji je podnio ustavnu tužbu i izgubio, te morao platiti kaznu od 1000 kuna, bio je iznenađen informacijom da je odluka Ustavnog suda u njegovu slučaju postala sudska praksa. Kad smo ga upoznali s biti problema i presudama, te da je on kažnjen za nešto za što je Turudić oslobođen, Kraljičković je poručio kako smatra da je Turudić u pravu te upozorava na nejednaku sudsku praksu.

- Ustavnu tužbu podnio sam jer me kaznio Prekršajni sud u Novom Zagrebu, a samo koju stotinu metara dalje Prekršajni sud u Zagrebu donosio je oslobađajuće presude. Bio sam uvjeren da će me osloboditi kad sam dostavio imena dviju osoba koje su u vrijeme prekršaja mogle voziti. Dostavio sam i niz primjera oslobađajućih presuda. Obrazloženje suca da vlasnik vozila mora znati tko ga u svakom trenutku koristi, po meni, ne drži vodu – kaže nam Kraljičković.Kad smo mu rekli da je i izmijenjen zakon i sad se odmah kažnjavaju oni koji dostave više imena potencijalnih vozača, rekao je kako vjeruje da je to učinjeno da bi se smanjili troškovi koje ima država.

Ako vas ulove, morali biste javiti policiji tko je bio vozač

Pod prijetnjom kazne od 5000 do 15.000 kuna, vlasnik vozila je, nakon primanja obavijesti o prekršaju, morao javiti tko je vozio auto. Ljudi bi se izvlačili tako da bi slali popis imena. Tako bi se vlasnik pokrio, a sud ne bi utvrdio tko je vozio.

Drukčija suđenja u istom gradu

Prekršajni sud u Novom Zagrebu kaznio je odvjetnika Hrvoja Kraljičkovića jer je dostavio dva imena. U sličnim predmetima Prekršajni sud u Zagrebu oslobađao bi ljude.

Nove kamere snimaju i vozače

Stariji sustavi snimanja brzine zabilježili bi koliko se brzo kretalo vozilo te tablicu. Nove kamere snimaju i vozača, čak i tijekom noći.

Na kraju su morali izmijeniti zakon...

Sad više neće biti dvojbe te će svi oni na koje glasi automobil, a ne dostave točno ime vozača koji je bio u prekršaju, biti kažnjeni. Vlasnici moraju znati tko im je vozio auto.

