Posvojena kći Blaženke Divjak: Sjećam se kad je mama došla po mene, odmah smo se 'našli'

Posvajanje ne bih nazvala plemenitim činom. Treba prestati od udomljavanja i posvajanja raditi senzacionalizam, stvar je jednostavna - ljudi žele djecu, dijete želi roditelje, rekla je Marta Divjak

<p>U domovima za nezbrinutu djecu trenutno je 1558 djece, dok je 2227 u udomiteljskim obiteljima. Njih 450 prošle godine čekalo je na posvojenje. Na listama centara za socijalnu skrb je 1400 posvojitelja, njih 850 čeka na posvojenje dulje od tri godine.</p><p>Zbog gore navedenih podataka neka posvojena i udomljena djeca koja su prošla taj težak put od doma do topline obitelji, pokrenula su inicijativu 'Moramo vam nešto reći', prenosi<a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3877530/od-450-djece-posvojeno-je-njih-tek-85-one-su-taj-put-prosle-ta-su-djeca-apsolutno-nevidljiva/?fbclid=IwAR1ki8-Shf1uf3CQZ6MzJnWDLN9F4naiRPgG-2RM7pB5GpISSfJJvkqqFjk" target="_blank"><strong> RTL Direkt</strong></a>, koji je ugostio <strong>Martu Divjak</strong>, koju je s tri i pol godine posvojila bivša ministrica obrazovanja Blaženka Divjak.</p><p>- Bila sam svjesna trenutka kad je socijalna služba došla po mene, kad sam se vozila s mamom i tatom. Bila sam preplašena, ali jednostavno smo se 'našli' - rekla je Marta gostujući u <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3877530/od-450-djece-posvojeno-je-njih-tek-85-one-su-taj-put-prosle-ta-su-djeca-apsolutno-nevidljiva/?fbclid=IwAR1ki8-Shf1uf3CQZ6MzJnWDLN9F4naiRPgG-2RM7pB5GpISSfJJvkqqFjk" target="_blank"><strong>RTL Direktu.</strong></a></p><p>Posvajanje ne bi nazvala plemenitim činom.</p><p>- To je potreba ljudi da imaju obitelj. To je hrabro, ali ne bih to nazvala plemenitim. Treba prestati od udomljavanja i posvajanja raditi senzacionalizam, stvar je jednostavna - ljudi žele djecu, dijete želi roditelje - rekla je Marta. </p>