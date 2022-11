Potpisali ugovor o izgradnji centra za gospodarenje otpadom Babine gore

Ugovor o projektiranju i izgradnji centra za gospodarenje otpadom Babine gore potpisali su u ponedjeljak u Karlovcu direktorica Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije "Kodos" Marija Tufeković i predstavnik zajednice ponuditelja HERING-ELCOM-ENOVA Ladislav Bevanda.

Vrijednost ugovorenih radova je 333 milijuna kuna, a dio su projekta financiranog u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.".

Europska unija osigurala je 72,34 posto financijskih sredstava, a ostatak Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te jedinice lokalne samouprave koje su osnivači Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije "Kodos".

Već se 16 godina radi na pripremi tog centra za gospodarenje otpadom u koji se neće dovoziti samo otpad iz Karlovačke županije, nego i onaj iz sjeveroistočnog dijela Ličko-senjske županije te iz zapadnog dijela Sisačko-moslavačke, a predviđena je i izgradnja četiriju pretovarnih stanica - u Karlovcu, Slunju, Ogulinu i kod Otočca.

- Razdoblje iza nas je trajalo dugo i bilo je ispunjeno mnogim izazovima. Trebalo je mnogo rada, upornosti i strpljenja da bismo došli do ovog trenutka. Konačno smo došli do faze kada naš rad neće biti vrednovan samo brojem elaborata, kada će se konačno dogoditi 'prva lopata'- poručila je Tufeković, a Bevanda je kratko zahvalio na povjerenju.

Karlovačka županica Martina Furdek Hajdin je rekla da je ovo trenutak koji "iza sebe ostavlja najmukotrpniji dio".

Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mario Šiljeg je istaknuo da je taj projekt bitan za cijelu zemlju jer Hrvatska time ispunjava obveze iz pristupa Europskoj uniji.

- Imamo dva vrlo važna cilja ispred sebe – 2025. stopa recikliranja otpada mora biti povećana s 31 posto na 55, te do 2035. stopu otpada koja se odvozi na odlagališta otpada smanjiti s 58 na 10 posto. To su ambiciozni ciljevi koje je nemoguće ostvariti bez centara za gospodarenje otpadom- rekao je Šiljeg i dodao kako je, da bi se to ostvarilo, nužan jedan takav centar kapaciteta tridesetak tisuća tona.

Ocijenio je da taj centar neće ugroziti okoliš, nego će ga poboljšati.

- Europska komisija je 1999. godine prepoznala otpad kao jedan od ključnih parametara koji negativno utječu na biosferu i klimatske promjene. Sigurni smo da će centri za gospodarenje otpadom pridonijeti borbi protiv klimatskih promjena- istaknuo je Šiljeg i dodao je da cilj imati 11 takvih centara u Hrvatskoj.

Najčitaniji članci