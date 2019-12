Potpisali ugovor: Od Bjelovara do Zagreba vlak - besplatan... Svi putnici od Bjelovara do Zagreba i natrag od 15. do 31. prosinca neće morati platiti kartu. Bjelovarsko-bilogorska županija i HŽ sufinancirat će karte, svaka strana osigurala je po 60 tisuća kuna