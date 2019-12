'Potrebno je izbrisati mržnju i predrasude prema drugima...'

Slaviti Božić znači odbaciti sve ono što u našem životu ne prepoznaje ili odbija Božju ljubav koja prethodi svakom činu naše ljubavi, ali jednako tako potrebno je izbrisati iz srca svaku srdžbu i ljutnju, mržnju i svaku predrasudu prema drugima, prema onima koji su mi možda i zlo učinili, rekao je kardinal Bozanić.

Kazao je kako nas Božić poziva da se kao ljudi dobre volje borimo protiv svake neprijateljske primisli prema drugima - i onima koji su nam blizu i onima koji su daleko od nas, i prema slabima i prema jakima.

- Po božićnom daru dokinuta je udaljenost između Boga i ljudi, Božić donosi mir ljudima na zemlji, miljenicima božjim. Taj Božji mir omogućuje i mir među ljudima jer čovjek koji je u miru s Bogom u miru je i sam sa sobom te širi mir u sredini u kojoj živi, rekao je nadbiskup zagrebački.

Bozanić je poručio kako Bog poziva: "Ljubite uvijek. Sve činite iz ljubavi, čak i onda kad su poniženja tolika da je ljudski teško, kad se čini da za ljubav više nema mjesta".

Kazavši kako ne bismo mogli ljubiti Boga da on nas nije prvi ljubio, kardinal je istaknuo kako je Božić ostvarenje Božje ljubavi prema svima.

- Božić je očitovanje neizmjerne milosti božje, spasiteljice svih ljudi. Ona nas poziva da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda te da razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu, rekao je Bozanić u propovijedi.

Poručio je kako nas Božić poziva da budem ponizni, maleni kao djeca ili pastiri. "Božić je put prema Bogu. U našem srcu postoji čežnja za Bogom, čežnja da ga se susretne, upozna. Ljudsko je srce nemirno dok se ne smiri u Bogu", rekao je.

Kardinal je poručio kako Božja slava od koje dolazi sve lijepo i dobro ispunja čovjekovo srce divljenjem i radošću.

- Tko prepozna Boga doživi radost. Božićno nas otajstvo vodi do Božje slave, do Božjega svjetla, to je dar božićne noći, rekao je Bozanić na polnoćki u zagrebačkoj katedrali.

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović na polnoćku je pak stigla u Trsatsko svetište gdje ju je, kao i Bandića u zagrebačkoj katedrali, dočekala rezervirana klupa.