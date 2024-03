Potres je uništio zgrade, ali i naše povjerenje u institucije

Četiri su godine prošle od potresa u Zagrebu, koji je iza sebe ostavio golemu štetu od 12 milijardi eura, dugoročno nas potresao i psihički, djecu i mlade pogotovo, dok je posljedično uništeno i naše povjerenje u institucije. Obnova se ne privodi kraju, to je još daleko. Kakvu su administrativnu kalvariju prošli stanari u privatnim uništenim zgradama, teško je i zamisliti, ljudi su dovedeni i preko ruba očaja. Koliko je to, osim uništenih stanova, još i uništenih života - zdravlja, brakova, odnosa - znaju samo oni koji su to prošli. Država se u svemu pokazala kao maćeha, a ne pomoć. Završetak obnove javnih zgrada u Zagrebu očekuje se 2026., dakle šest godina od potresa. Situacija Pravnog fakulteta zorno pokazuje kakva smo mi država i koliko će nečinjenje još i dodatne štete nanijeti toj, kao i svim drugim javnim i privatnim zgradama koje još čekaju početak obnove.

