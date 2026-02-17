Potres magnitude 4,4 osjetio se u Splitu: 'Bilo je užasno, prvo se čula tutnjava pa je krenulo'

Potres magnitude 4,4 po Richteru, prema EMSC-u, pogodio je u poslijepodnevnim satima Bosnu i Hercegovinu. Potres na dubini od 10 kilometara bio je devet kilometara od Livna.

O potresu se oglasilo i Seizmološka služba RH.

Vrlo brzo stigla su i prva svjedočanstva potresa.

- Dobro je zatreslo, trajalo je četiri sekunde.

- Jako se dobro osjetilo.

- Osjetila se prvo tutnjava, trajalo je kratko, ali je bilo glasno.

Foto: EMSC

Potres se, osim u susjednoj BiH osjetio i u Hrvatskoj, s obzirom da je epicentar bio 51 km od Splita.

- Potres smo osjetili i na Hvaru - ispričao nam je čitatelj

- To je tako užasno bilo. Počelo je kao tutnjava izdaleka, a onda je krenulo - ispričao nam je čitatelj iz Splita. Dodao je da su ljudi od straha krenuli trčati van.

Foto: EMSC