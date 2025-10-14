Podrhtavanje na sisačkom području probudilo je građane. Kažu kako je trajalo kratko, ali se osjetio snažan udar
NIJE DUGO...
Potres od 2.8 Richtera probudio Sisčane: 'Kuća nam se zdrmala'
Kratko, ali jako, samo je jedan od komentara građana koji su u utorak nešto iza 7 sati osjetili podrhtavanje na sisačkom području.
Prema EMSC-u, iznosio je 2.8 po Richteru, a epicentar je bio 16 kilometara od Siska.
- Selo Borojevići, osjetilo se potres, kuća se zadrmala - pišu drugi ljudi, a jedan je komentator napisao kako je 'lijepo zatreslo za rano jutro'.
Inače, prije ovog treslo je 10. listopada u 19.44 sati kad je zabilježen vrlo slab potres s epicentrom kod mjesta Deanovići, 9 km južno od Petrinje. Magnituda potresa iznosila je 2.1 prema Richteru.
