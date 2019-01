Potres u Washingtonu: Uhićen bivši savjetnik Donalda Trumpa

Bivši savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa, Roger Stone uhićen je na Floridi u sklopu istrage specijalnog tužitelja Roberta Muellera. Stonea terete da je ometao istragu i utjecao na svjedoke kako bi davali lažne iskaze.

Uhitio ga je FBI u njegovoj kući, a detalje oko njegovog uhićenja objavio je glasnogovornik Roberta Muellera.

