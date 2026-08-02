Potresan apel žene koju je u Splitu udario taksist i pobjegao: Zbog ozljeda sam izgubila bebu

Žena (31) koja je početkom srpnja u Splitu teško ozlijeđena u prometnoj nesreći, zbog čijih je posljedica izgubila nerođeno dijete, uputila je javni apel u potrazi za svjedocima. Vozač taksija koji ju je udario na pješačkom prijelazu pobjegao je s mjesta događaja, piše Dalmacija Danas.

Tragedija se dogodila 6. srpnja oko 23:15 sati u splitskoj Ulici Put Radoševca, kod autobusne stanice Trstenik. Prema informacijama iz apela oštećene i kasnijeg policijskog priopćenja, na nju je, dok je prelazila pješački prijelaz, naletjelo vozilo s oznakom "TAXI". Žena, koja je bila u 16. tjednu trudnoće, zadobila je teške ozljede zbog kojih je izgubila bebu.

Policijska uprava splitsko-dalmatinska službeni poziv svjedocima uputila je tek 28. srpnja, navevši da im je nesreća prijavljena gotovo tri tjedna nakon što se dogodila. U priopćenju stoji kako je nepoznato vozilo s oznakom "TAXI" na crnoj pravokutnoj podlozi udarilo pješakinju prednjim desnim dijelom i udaljilo se s mjesta nesreće.

Paralelno s policijom, žrtva je putem oglasa postavljenih po gradu zamolila građane za pomoć u pronalasku bjegunca.

Policija moli sve građane koji su se te večeri nalazili u blizini mjesta nesreće ili imaju bilo kakve informacije o vozilu ili vozaču da se jave u Postaju prometne policije Split ili na brojeve telefona 021/504-010 i 021/504-036.

