Projektant o košu koji je pao na dijete na Braču: 'Upozoravao sam, molio da rade po zakonu'

Pao je koš na dijete, tu je policija. Koliko znamo, dijete se igralo, obična igra... nitko nije očekivao tako nešto strašno, rekao nam je prošle srijede čitatelj 24sata, koji je dojavio o nesreći na sportskom igralištu u Splitskoj u Supetru na otoku Braču. Kako su potvrdili iz bolnice, dječak je nasreću samo lakše ozlijeđen, no zadržali su ga na promatranju na neurokirurgiji.

No ovo pitanje iznova je povuklo pitanje sigurnosti samog igrališta, o čemu je Grad Supetar već izvještavao i upozoravao njegov projektant, inženjer Mario Domljanović. Ispričao je za 24sata što je sve sporno te se pita zašto je to lokalna vlast uopće dozvolila.

- Ja sam, kao projektant, u fazi realizacije sam bio isključen iz nadzora. Razvidno je da se nije radilo ni po zakonu, projektu i zanatu. Sama slika govori 1000 riječi, a pravi odgovor zašto je tako, mora dati investitor - rekao je Domljanović.

Tijekom karijere projektirao je oko 120 igrališta i samo su na ovom zabilježeni problemi. Nada se da će odgovor na to dati istraga.

- Bilo je drugih radova za Supetar koje sam i nadzirao. Ondje nije bilo problema i iza njih stojim i kao projektant i nadzorni. Upute proizvođača za temeljenje koša su jasne. Navedeno je kojeg profila moraju biti vijci, kakav mora biti temelje da se osigura protiv čupanje. Za ovaj koš, ako se temeljenje radi vijcima, oni moraju biti dugi 40 centimetara. Prema fotografijama, ondje su bili vijci dugi 16 ili 18 centimetara. Tko je to i temeljem čega ubacio, ja to ne znam - kaže inženjer.

Foto: snimio čitatelj 24sata

Dodaje kako je vidljivo da koš nije temeljen u monolitni blok nego betonsku ploču.

- Probili su sloj, no pitanje je što je ispod. Možda je u to vijak ušao par centimetara. To su čiste, užasne, greške. Oni su morali ići duboko u temelje, ako su ga uopće napravili - upozorio je inženjer.

Dodao je kako problema ima i s nogometnim golovima.

- Ono što se na fotografijama vidi da su ih sidrili preko gumene podloge, a to se tako ne radi. Prvo se gol stavlja, podešava se visina, a potom se postavlja gumena podloga. Je li on potencijalna opasnost? Vjerujem da će to sada ispitati - govori Domljanović i ponavlja kako je zakon čvrst, pravila postoje i to tako svi moraju raditi.

Tijekom radova je o svemu poslao i dopis Supetru, zbog informacija koje su mu drugi prenijeli.

- Ja stojim iza svega što sam napisao. Došlo je do toga da ja kao projektant molim da se radi po zakonu. Apsurdno. Odgovorili su kako je moja primjedba na mjestu, no kako se sve dalje odvijalo, ja ne znam - kaže projektant.