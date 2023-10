Potresna ispovijest Kristine kojoj su usmrtili pse: 'Pucao je ravno u srce, znao je što radi'

Bila sam kod doktora, nije mi dobro, sanjam ih da cvile, govori nam potreseno Kristina Kodrnja, vlasnica dva psa koje je u četvrtak ujutro kod jezera u Zaprešiću upucao nepoznati počinitelj.

- Došli smo na jezero nešto prije osam sati, svako jutro tu šetamo, psi su otišli par metara dalje i čuo se jedan hitac, nakon toga čuo se još jedan i cvilež i na kraju još jedan hitac. S tri hitca su ubijena dva psa, nije ih netko slučajno ubio, nije netko tko ne zna što radi, govori nam potresno Kristina i dodaje kako su oba psa imali ogrlice i da šetaju zajedno.

Pse Tilu i Sebastijana Katarina je udomila, a kako kaže puno su joj pomogli, odnosno izvukli iz svih depresija i na taj je način spasili. Policija je ranije potvrdila da imaju dojavu da su nađeni uginuli psi, ali i da se još utvrđuju okolnosti događaja i da se traži odgovor na pitanje kako su psi ubijeni.

- Još nemamo ništa službeno, ali ovo nije djelo nekoga tko nije znao što radi. On je ubio s jednim hicem psa, pogodio ga je u srce, drugog je pogodio i on je cvilio pa je ponovno pucao da ga ubije. Kako je to moguće, kakva je to osoba, kako je mogao misliti da će to tek tako proći, govori nam uplakana vlasnica pasa koja dodaje da svi koji znaju ubijene pse, zapravo znaju da su oni dobri.

Kristina kaže kako neće odustati ni kad policija utvrdi tko je ubio njene pse. - Kad se utvrdi koje, ići ću s tužbom na cijelo lovačko društvo. Neću stati, ne pada mi na pamet. Želim jednog dana imati djecu i s njima hodati po prirodi, ne možeš okolo šetati s puškom, pucati svjesno i očekivati da nećeš imati posljedica, kazala je.

- Ova je osoba svjesno pucala na pse i ostavila ih da umru meni ispred nosa. Znam da neće proći samo tako jer znam da neću stati, ne pada mi na pamet, kaže vlasnica ubijenih pasa i dodaje kako će ponovno udomiti pse ali kada se oporavi od ovog šoka.

Neslužbeno se doznaje kako policija sumnja da je krivac za ovaj zločin lovac, član Lovačke udruge Zaprešić, čiji nam je predsjednik kazao da je očevid u tijeku.

- Mi kao Udruga imamo svoje akt i svoj statut i pokrenuli smo i mi istraga, da vidimo što se dogodilo kako bi se moglo kroz statut donijeti određene mjere - govori nam predsjednik Udruge Tomislav Bezuh koji je dodao da njihov statut u ovakvim situacijama propisuje isključenje iz udruge i druge disciplinske postupke.

I ako vlasnica pasa Katarina tvrdi da nitko ne zna da je to mjesto gdje se incident dogodio lovno područje, predsjednik Udruge nam je potvrdio kako to mjesto je lovno područje, te da je lovište označeno na rubnim dijelovima.

