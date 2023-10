Potresena vlasnica pasa koje je nepoznati počinitelj ubio u Zaprešiću: Oduzeta mi je obitelj

Potresena vlasnica ubijenih pasa u Zaprešiću u dirljivoj se objavi oprostila od svojih ljubimaca.

- Pucanj, pucanj, cvilež psa i treći pucanj. Na taj način mi je danas oduzeta obitelj. Nije svima jasno i uopće ne mora biti, ali svojim psima dugujem neizmjernu zahvalnost kao članovima obitelji. Izvukli su me iz stanja koja su većini ljudi nezamisliva. Spasili su me kad mi je to bilo najpotrebnije. Dali su mi neizmjernu ljubav i povjerenje. Nikad neću zaboraviti današnje pucnjeve i plakanje Sebastijana. 3 hica, 2 psa. Četvrtak ujutro. Psi su umrli na puteljku gdje prolaze ljudi. Moji psi bili vezani ili ne- usmrćeni su na području gdje hodam i ja. Ja kao i drugi ljudi sa psima i djecom. Početak šumice preko potoka. Tko može dva psa naciljati i ubiti jednim hicem ako nije profesionalac? Sretno preko duge najdraži moji. Nikad nećete biti zaboravljeni. Niti svi oni koji su okončali poput vas. Volim vas i uvijek ću vas voljeti. Falite do neba i natrag - napisala je.

Podsjetimo, u četvrtak ujutro za sada nepoznati počinitelj ubio je dva psa kod Zaprešićkog jezera dok su bili u šetnji. Jedan pas je uginuo na licu mjesta, a drugi ubrzo iza njega. Policija još ne želi izlaziti s okolnostima nesreće dok se ne završe obdukcija ubijenih pasa i istraga koja je u tijeku.