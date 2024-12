Potresna priča iz Vukovara: Čim sam stao iznad grobnice, znao sam da sam našao svog djeda

Sedam obitelji iz Vukovara i okolice pozvano je u vukovarsku bolnicu kako bi identificirali posmrtne ostatke svojih najmilijih koji su otkriveni u dvjema masovnim grobnicama nedaleko od Negoslavaca. Među njima su Stjepan Juršić te njegova dva sina Stjepan i Zvonko. Do rata su živjeli u naselju Jakobovac i tijekom opsade grada odvedeni su s još desetak osoba u Negoslavce, gdje su i ubijeni. Jedan od Stjepanovih sinova bio je branitelj, a drugi je ubijen kao civil. Otac Stjepan imao je 61 godinu, a njih dvojica 31 i 33. Njihove posmrtne ostatke preuzeli su sestra i supruga jednog od braće.

Odveli ga sa Sajmišta. Imao je 36 godina...

Među identificiranima je i Josip Astaloš, branitelj iz Vukovara, kojemu se 19. rujna 1991. godine gubi svaki trag u Negoslavcima, u koje je odveden sa Sajmišta, gdje je i živio. Obitelj nije znala ništa o njemu. Imao je 36 godina kad je ubijen.

- Imao sam 13 godina kad je tata nestao. Dobro ga se sjećam, nije prošao ni dan da nisam pomislio na njega, razmišljao o tome gdje je, što mu se dogodilo. Nisam ni slutio da se sve ove godine vozim cestom pored koje je, na četiri metra udaljenosti, pronađen zakopan. Nakon 33 godine imat ću konačno njegov grob, nešto za što sam se molio sve ovo vrijeme. Puno hvala svima što traže naše nestale, što predano rade, ljudima koji rade na tim iskapanjima - rekao je Astalošev sin, koji je došao preuzeti kosti svoga oca i dostojno ih pokopati pored bake, njegove majke, koja je umrla ne dočekavši pokopati sina.

U masovnoj grobnici pronađen je i Mustafa Ibreljić, državljanin BiH, koji je imao prebivalište u Jakobovcu, jer je godinama radio na velikoj farmi Jakobovac. I on je, kao i Juršići, odveden u Negoslavce i ubijen.

Po njegove ostatke došao je sin koji će ga prevesti u rodni Gradačac. Pronađen je i Zoltan Aleksa, kod kojega su čak nađeni i osobni dokumenti. Predani su članovima obitelji, koji su tim predmetima bili osobito ganuti jer je to jedino što im je ostalo od oca i brata.

Ispalili rafale

- Teško mi je. Najviše mi je žao što moj otac nije sad sa mnom, što nije doživio da pokopa svog oca Antu, kojega sam svih ovih godina predano tražio. Sad ćemo svi naći svoj mir. Najveći strah mi je bio hoću li ga ikad naći, a ako ga i nađem, hoće li mu tijelo biti cijelo ili ne. Nasreću, jest. Ima veliku ranu s desne strane prsa od rafala metaka koji su ispaljeni u njega. Pronaći djeda bio mi je primarni zadatak. On me je odgojio i bio sam jako vezan za njega. Cijelo djetinjstvo proveo sam s njim na Jakobovcu. Zaslužio je da ga dostojno pokopam - rekao je Igor Korač iz Vukovara, koji je svih ovih godina provodio i privatnu istragu o tome gdje mu je skončao djed Ante.

Čak je, prije nekoliko godina, u Vukovaru postavio i golemi jumbo plakat na kojemu je objavio djedovu fotografiju, ime i prezime te pitanje “Gdje je?”.

- Znao sam da je 28. listopada odveden u Negoslavce, da je tamo bio zatočen u podrumu njihove Mjesne zajednice, gdje su napravili zatvor za naše branitelje i civile. Danima su ih tamo brutalno mučili i zlostavljali prije nego što su ih ubili i to treba naglasiti. Na dan kad su mi javili da su pronađeni ostaci, stajao sam pored te masovne grobnice koja je uz cestu kojom sam prošao stotinu puta i osjećao da je to mjesto gdje ću pronaći djeda. Danima sam iščekivao rezultate DNK. Sad, kad je potvrđeno da je to on, morao sam ga ići vidjeti, njegove kosti. Oprostiti se s njim. Stavio sam pored njega bedž s njegovim likom, koji sam sve ove godine nosio na majici. Našao sam ga i sad ga mogu pokopati - rekao je potreseno Igor Korač dodavši kako je djed bio čovjekoljubac, prema svima dobar, zato je i ostao u svojoj kući sa svojom stokom.

Vjerovao je da mu nitko neće nauditi.

- Ubijen je samo zato što je bio Hrvat - kaže tužno Korač, koji je do sada bio na većini iskapanja posmrtnih ostataka uokolo Vukovara nadajući se da će negdje biti i njegov djed Ante.

Branitelji i civili

- Danas smo u Memorijalnoj nacionalnoj bolnici ‘Dr. Juraj Njavro’ identificirali sedam posmrtnih ostataka osoba nestalih u Domovinskom ratu. Riječ je o dva hrvatska branitelja i pet civila. Svi su ekshumirani tijekom rujna i studenoga ove godine iz dvije grobnice s područja Negoslavaca. Bolno je bilo otkriće da smo iz iste masovne grobnice identificirali oca i dva sina koji su skupa odvedeni, ubijeni i bačeni u istu masovnu grobnicu. To govori o razmjerima četničke brutalnosti. S današnjim danom tragamo za još 1782 osobe - rekao je ministar branitelja Tomo Medved.

- Nastavljamo ulagati i u opremu potrebnu za identifikaciju posmrtnih ostataka iskopanih na Petrovačkoj doli jer je tu riječ o osobito složenom i zahtjevnom procesu te velikom broju uzoraka posmrtnih ostataka gdje je svaki potrebno pojedinačno analizirati - dodao je Medved.