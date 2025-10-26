Obavijesti

Potresne scene: Došao pomoći sinu, ubili su ga! Slovenci imaju izvanrednu sjednicu Vlade

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 2 min
Potresne scene: Došao pomoći sinu, ubili su ga! Slovenci imaju izvanrednu sjednicu Vlade
Foto: BORUT ZIVULOVIC

Podsjetimo, u noći s petka na subotu u Novom Mestu je muškarac (48) pretučen ispred lokala i preminuo dan kasnije u bolnici

Slovenska ministrica pravosuđa Andreja Katič najavila je da će ponuditi ostavku premijeru Robertu Golobu, javlja 24ur. Ponuda ostavke dolazi nakon tragičnog događaja u Novom Mestu, gdje je muškarac (48) preminuo nakon brutalnog premlaćivanja ispred jednog ugostiteljskog objekta.

Novo Mesto: Suze i upaljene svijeće na mjestu na kojem je ubijen muškarac
Foto: BORUT ZIVULOVIC

Premijer Golob sazvao je hitan sastanak s ministrima i čelnicima policije, pravosuđa i tužiteljstva, zahtijevajući jasne odgovore i konkretne mjere. Poručio je da se nasilje rađa u okruženju gdje kazna ne slijedi nakon počinjenja zločina te izrazio sućut obitelji preminulog.

Sastanku će, uz Katič i Goloba, prisustvovati ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar, ministar rada Luka Mesec, predsjednik Vrhovnog suda Miodrag Đorđević te zamjenik državne tužiteljice Boštjan Jeglič. Poklukar i ravnatelj policije Damjan Petrič nisu željeli odgovoriti razmišljaju li i oni o mogućim ostavkama.

Novo Mesto: Suze i upaljene svijeće na mjestu na kojem je ubijen muškarac
Foto: BORUT ZIVULOVIC

- Dosta je bilo - napisao je jučer gradonačelnik Novog Mesta Gregor Macedoni nakon brutalnog napada te upozorio da se sigurnosna situacija na jugoistoku Slovenije pogoršava i da država ne poduzima dovoljno učinkovite mjere, piše slovenski N1.

Ministar Mesec izjavio je da mu se ostavka ministrice Katič čini logičnom, jer su, kako je rekao, "pravosudne institucije u ovom slučaju bile gluhe". 

Novo Mesto: Suze i upaljene svijeće na mjestu na kojem je ubijen muškarac
Foto: BORUT ZIVULOVIC

Podsjetimo, u noći s petka na subotu u Novom Mestu je muškarac (48) pretučen ispred lokala i preminuo dan kasnije u bolnici. Prema prvim informacijama, napala ga je skupina nakon što je došao po sina kojem su prijetili, a policija je uhitila 20-godišnjeg osumnjičenika, koji je već otprije poznat policiji.

Prema neslužbenim podacima, napadač pripada romskoj zajednici, a policija istražuje mogućnost da je u napadu sudjelovalo još osoba. Kriminalistička istraga i dalje traje. Jutros su na mjestu zločina građani palili svijeće i odavali počast preminulome, koji je navodno bio poznati lokalni ugostitelj.

