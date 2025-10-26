Potresne scene: Došao pomoći sinu, ubili su ga! Slovenci imaju izvanrednu sjednicu Vlade

Slovenska ministrica pravosuđa Andreja Katič najavila je da će ponuditi ostavku premijeru Robertu Golobu, javlja 24ur. Ponuda ostavke dolazi nakon tragičnog događaja u Novom Mestu, gdje je muškarac (48) preminuo nakon brutalnog premlaćivanja ispred jednog ugostiteljskog objekta.

Foto: BORUT ZIVULOVIC

Premijer Golob sazvao je hitan sastanak s ministrima i čelnicima policije, pravosuđa i tužiteljstva, zahtijevajući jasne odgovore i konkretne mjere. Poručio je da se nasilje rađa u okruženju gdje kazna ne slijedi nakon počinjenja zločina te izrazio sućut obitelji preminulog.

Sastanku će, uz Katič i Goloba, prisustvovati ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar, ministar rada Luka Mesec, predsjednik Vrhovnog suda Miodrag Đorđević te zamjenik državne tužiteljice Boštjan Jeglič. Poklukar i ravnatelj policije Damjan Petrič nisu željeli odgovoriti razmišljaju li i oni o mogućim ostavkama.

Foto: BORUT ZIVULOVIC

- Dosta je bilo - napisao je jučer gradonačelnik Novog Mesta Gregor Macedoni nakon brutalnog napada te upozorio da se sigurnosna situacija na jugoistoku Slovenije pogoršava i da država ne poduzima dovoljno učinkovite mjere, piše slovenski N1.

Ministar Mesec izjavio je da mu se ostavka ministrice Katič čini logičnom, jer su, kako je rekao, "pravosudne institucije u ovom slučaju bile gluhe".

Foto: BORUT ZIVULOVIC

Podsjetimo, u noći s petka na subotu u Novom Mestu je muškarac (48) pretučen ispred lokala i preminuo dan kasnije u bolnici. Prema prvim informacijama, napala ga je skupina nakon što je došao po sina kojem su prijetili, a policija je uhitila 20-godišnjeg osumnjičenika, koji je već otprije poznat policiji.

Prema neslužbenim podacima, napadač pripada romskoj zajednici, a policija istražuje mogućnost da je u napadu sudjelovalo još osoba. Kriminalistička istraga i dalje traje. Jutros su na mjestu zločina građani palili svijeće i odavali počast preminulome, koji je navodno bio poznati lokalni ugostitelj.