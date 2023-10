Potresne scene iz Gaze: Ženu su izvukli iz ruševina zgrade, rodila je curicu i onda preminula

GAZA - Trudnica u Pojasu Gaze rodila je djevojčicu nakon što su je izvukli iz ruševina nakon izraelskog zračnog napada u utorak, a nažalost, preminula je oko sat vremena kasnije. Beba je preživjela i sada je u ''relativno dobrom stanju'' rekao je novinaru CGTN-a dr. Ahmed Al-Farra, voditelj odjela pedijatrije u medicinskoj bolnici Nasser u Khan Yunisu na jugu Gaze. "Zgrada u kojoj je bila majka je bombardirana. Nažalost, nije preživjela. Ali, hvala Allahu, stigla je na prijem, kirurzi su je obradili s visokom profesionalnošću, dijete je rođeno, a provedena je i neonatalna reanimacija”, rekao je Al-Farra. "Što se tiče djeteta, njeno stanje je srednje do dobro", rekao je. Međutim, bolnici prijeti nestanak struje, a kada se to dogodi, inkubatori će biti obustavljeni i sve će bebe biti u opasnosti, dodao je Al-Farra. "Jasličkom odjelu vrlo je hitno potrebna električna energija. A ako struja prestane, ovi inkubatori će prestati s radom. To znači obustavu rada respiratora koji rade na struju i stoga će to biti smrtna presuda za svu djecu na odjelu", rekao je Al-Farra. "Brojke su visoke, a priče su tragične. Oni su jedini preživjeli od svojih obitelji", rekao je.