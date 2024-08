Potresni oproštaji kolega od poginulih mornara: 'Za Lastovo si živio, za njega si i život dao'

Dragi moj Markane, tko će me sad svako jutro pogladiti po bradi i reći: "Dobro jutro, stari jarče!" Dragi moj Denise, ili kako sam te zvao - Vragolasti Denis, tko će za ručkom ili večerom iznijeti mi sve informacije tog dana tako da nam TV nije ni trebao. Vedar i nasmijan, jednom riječju čovvjek i pol. Dragi moj Boško, susjede za stolom, drug u svemu, za Lastovo si živio i za njega si život, dao, emotivnom se objavom oprostio kolega koji je godinama s njima dijelio kruh sa sedam kora.

Podjsetimo, rampa trajekta Lastovo teška deset tona koja je u nedjelju poslijepodne na Malom Lošinju usmrtila je tri pomorca.

Marko Topić (38) kormilar iz Solina, Denis Šarić (54) kormilar iz Zadra, te Boško Kostović (56) vođa stroja iz Vinišća, vjerojatno se ne bi nikad sreli da nisu dijelili radno mjesto, ono na brodu Lastovo. Trojac koji je skupa sa članovima posade isplovio prošle nedjelje iz zadarske Gaženice, prošao kanalom, skrenuo lijevo te putem zastao na sve otoke koje povezuje linija koja umnogo skraćuje kopneni put. Osoblje kafića sjeća se da je Marko, najmlađi među poginulima bio strastveni Hajdukovac te da je dan skupa s kolegama započinjao u kafiću u luci Gaženica.

Za sobom ostavio ženu i dva sina

- Uvijek je Hajduk bio tema, znao je ama baš svaki detalj o omiljenom klubu. Nas je ovo toliko potreslo da nemamo volje uopće misliti o svemu. U petak je Marku sprovod, iza njega su ostala dva sina, obitelj. Ako ne stignemo, u mislima smo svakako s njima - kazali su ljudi koji su ih svakodnevno sretali dok su bili na poslu.

Tjedan dana na brodu, tjedan dan kući. Posada tako postaje druga obitelj. Denisa Šarića se sjeća kolega Saša Cindrić koji se stradalog Zadranina rodom iz Zemunika Donjeg sjeća samo po najboljem.

- Kad sam čuo da je Denis stradao, zanijemio sam. Bio je dobar čovjek, tako normalan, miran, radišan. Plovili smo zajedno dvije godine na trajektu Lubenice, puno vremena smo proveli zajedno i često se čuli kad bi nam završila smjena. Kad sam čuo da je stradao, nisam mogao povjerovati u to. Nisam mogao vjerovati. Već par dana vrtim njegove i naše zajedničke fotografije... A rasplakao sam se, kako ne bih. Inače sam iz Đakova, a ljudi s kojima plovimo naša su druga obitelj jer smo na brodu jednako koliko i kod kuće - kazao je kolega koji je javno istupio. Posada Lastova uvijek se smatrala neustrašivom, brod je to koji ima bazu obožavatelja na društvenim mrežama jer je isplovljavao u skoro pa nemogućim uvjetima. Postao je u manje od sekunde mjesto smrti trojice pomoraca. Denis je plovio na strancima, ali se iskrcao prije 18 godina, a Marko je radio u jednoj splitskoj firmi, a prije tri godine odlučio se ukrcati na brod koji ga je koštao života.

NIkad kvar na motoru

- Dobar prijatelj, odgovoran, trpio je on skupa s posadom sve i svašta, uvijek spreman pomoći, spasiti, to je bio Marko - kazao je Frane, ogorčen što se tako nešto moralo i dogoditi.

Upravo je brodu i njegovoj mehanici i maritimnim sposobnostima najviše, skoro zaljubljenički, vjerovao Boško Kostović

- Ostario mi je, ali ide to i dalje hrabro. I do tog požara i 95., kad su mu promijenili motore, nikad on nije imao kvara na njima - kazao je u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju prije tri godine.

Marko, Denis i Boško, bit će pokopani u mjestima iz kojih dolaze. Marko u Solinu u petak popodne, Denisu u Donjem Zemuniku u subotu, kao i Boško, ali u Vinišćima.

Dok dijela posade zauvijek nema, a tragedija Lastovo se ubraja u najgoru koja se dogodila u povijesti državnog brodara, nadležni za flotu koja je odavno prastara i ne bi mogla ploviti u mnogim europskim država, tvrde kako će se svi uzorci tragedije pomno ispitati. No, je li se ona mogla izbjeći? Sindikalisti koji danima odbijaju tezu da se tragedija dogodila zbog ljudske greške, objavili su pismo koje datira iz kraja 2021. godine koje je ujedno i potpisalo tri kapetana koji su zaposleni na državnom brodaru.

- Garantiram da u bilo kojoj zemlji na kugli zemljskoj kad tri zapovjednika vam potpiše takvo nešto, bilo bi pomaka, ozbiljno bi ih se shvatilo, jedino kod nas je to prošlo kako je prošlo, a ovo su nažalost rezultati. Nadam se da će DORH što prije objaviti kako je do nesreće došlo - kazao je glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melvan.

U pismu za koje je vrh tvrtke znao sad se očito obistinio dio u kojem se navodi da "svako prijavljivanje kvara\oštećenja, koja je bitno za sigurnost broda, donosi obvezu zapovjednika broda da postupi sukladno propisima o sposobnosti broda za plovidbu, a to je u većini slučajeva privremena nesposobnost, odnosno isplovljenje dok se kvar ne popravi, a onda stoji i dio "u praksi se takvi kvarovi često ne prijavljuju kako se ne bi ugrozila komercijalna djelatnost broda."

Još nema točnog uzroka

Dok se čekaju rezultati istrage koji bi trebali dati odgovor kako i zašto je rampa teška nekoliko tona tresnula tw trenutačno ubila trojicu, a jednog teže ozlijedila, pred Dalmacijom je crni vikend. Naime, trojica pomoraca koja su u nedjelju ujutro isplovili iz Gaženice do Malog Lošinja, kreću na svoju posljednju ovozemaljsku plovidbu.

Podsjetimo i to da se točan uzrok nesreće još ne zna. Ravnateljica Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Alana Vukić dala je izjavu u Rijeci, nakon tragedije na trajektu Lastovo.

– Agencija dežurnih službi zaprimila je obavijest o predmetnoj nesreći putničkog broda Lastovo. Dežurni istražitelji krenuli su na obavljanje očevidnih radnji, i one će biti dovršene do kraja dana. Agencija ne utvrđuje krivnju i odgovornost, već sprečavanje nesreća u budućnosti u sva tri oblika prometa. Do kraja dana bit će ispitani svi osim jedne osobe jer nije u mogućnosti zbog zdravstvenog stanja – kazala je ravnateljica na početku. O detaljima Vukić nije htjela govoriti. Komentirala je kako Agencija tek ''izdaje preporuke za sprečavanje nesreća u budućnosti''. Agencija bi prvo trebala izdati nejavni nacrt izvješća koji će biti dostupan obitelji unesrećenih, tvrtki i svim zainteresiranim stranama, a na kraju se objavljuje i konačno izvješće koje će biti dostupno javnosti te bi trebalo otkriti što se točno dogodilo. Nacrt i konačno izvješće, poručila je Vukić, trebaju biti gotovi do kraja godine.

24sata je pak neslužbeno doznao kako rampa broda najvjerojatnije nije bila osigurana zaštitnim klinom. koji onemogućava rampu trajekta da se spusti. Rampa je svom težinom pala na troje nesretnih pomoraca. Bilo je to oko 15.10 sati, nekih pola sata nakon što je Lastovo pristalo na Mali Lošinj i 50-ak minuta prije nego što će Lastovo isploviti za Zadar. Za sad se pouzdano ne zna u kojem je položaju bila rampa u trenutku nesreće, odnosno je li bila potpuno zatvorena ili ne. Ako je bila zatvorena, piše Novi list, trebala je biti i osigurana klinovima ili kukama koji fizički onemogućavaju da rampa padne, bez obzira na eventualni kvar sustava za njezino podizanje ili spuštanje.