Potvrdila studija: Nova verzija korone širi se brže, ali oni koji su zaraženi nisu ništa bolesniji

Iz Europe se u SAD proširila nova inačica koronavirusa. Zbog mutacije, veća je vjerojatnost da će zaraziti više ljudi, ali oni zaraženi novom verzijom nisu ništa bolesniji.

<p>Imunologinja <strong>Erica Ollmann Saphire </strong>iz Instituta za imunologiju La Jolla rekla za je <strong><a href="https://edition.cnn.com/2020/07/02/health/coronavirus-mutation-spread-study/index.html" target="_blank">CNN</a> </strong>da se u SAD-u proširila nova inačica koronavirusa. Naime, ona i njezine kolege analizirali su više genetskih sekvenci virusa, proveli studiju na ljudima, životinjama te stanicama u laboratoriju. Rezultati pokazuju da je mutirana inačica češća i da je zaraznija od ostalih verzija.</p><p>- To je sada dominantan oblik virusa - rekla je Ollmann. Istraživanje koje je objavljeno u časopisu Cell nadogradnja je ranije studije istih stručnjaka.</p><p>Uočena mutacija utječe na protein šiljka, izbočinu koju virus koristi da bi ušao u stanice. Stručnjaci sada provjeravaju može li ta mutacija imati negativan učinak na razvoj cjepiva. Naime, cjepiva koja se trenutno testiraju uglavnom ciljaju proteine, a rađena su na temelju prijašnje inačice virusa.</p><p>Ovo istraživanje potvrdilo je raniju studiju u kojoj se sugeriralo da je nova verzija Covida-19 sada češća. Stručnjaci su tu mutaciju nazvali G614 i pokazali da je takva inačica koronavirusa gotovo u potpunosti zamijenila prvu verziju koja se proširila u Europi i SAD-u, a koja se zove D614.</p><h2>Zaraznije jest, ali ne utječe na težinu bolesti</h2><p>- Naši podaci o globalnom praćenju virusa pokazuju da se varijanta G614 u šiljku proteina proširila brže od varijante D614. Smatramo da je virus time zarazniji, no nismo za sada pronašli dokaze da G614 utječe na težinu bolesti - napisala je u svom izvješću biologinja<strong> Bette Korber</strong> iz Nacionalnog laboratorija Los Alamosa.</p><p>Prema studiji, nova inačica koronavirusa brže se množi u gornjim dišnim putevima - nosu, sinusima i grlu - zato je i zaraznija. </p><p>S druge strane, analiza 1000 britanskih pacijenata s koronavirusom u Britaniji pokazala je da oni koji su zaraženi novom verzijom nisu ništa bolesniji.</p><p>Imunolog <strong>David Montefiore</strong> sa Sveučilišta Duke i njegovi kolege testirali su dvije inačice virusa u laboratoriju.</p><p>- Testirali smo je li G oblik virusa zarazniji od oblika D. Svi rezultati pokazuju da je inačica G tri do devet puta zaraznija od D - kazao je Montefiore.</p><p>Stručnjaci su naglasili da su za sigurnost nalaza i shvaćanje kako ove promjene na virusu utječu na tijek pandemije ili same pacijente ipak potrebna dodatna istraživanja.</p>