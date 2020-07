Capak: Očekujemo smirivanje na ljeto, a na jesen pogoršanje; Likić: Vitamin C može pomoći

Tijekom ljeta očekuje se smirivanje epidemiološke situacije, a drugi val pandemije očekuje se na jesen, istaknuto je na COVID-19 ekspert panelu u organizaciji tvrtke Salvus, u Donjoj Stubici

<p>Na COVID-19 ekspert panelu 30. lipnja u Donjoj Stubici u organizaciji tvrtke Salvus prikazani su podaci o najnovijim dosezima u medicini, važnosti znanstvenih istraživanja na lijekovima i cjepivu za COVID-19 koje je iznio prof. dr. sc. <strong>Ivan Đikić</strong>, direktor Instituta za biokemiju na Goetheovu sveučilištu u Frankfurtu.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Evo što je o imunitetu i korona virusu rekao Ivan Đikić:</p><p>Prof. Đikić je istaknuo da se pravilnim i neophodnim epidemiološkim mjerama uspjelo prebroditi prvi val pojave virusa u Republici Hrvatskoj s manjim ljudskim gubicima, no te mjere su se odrazile i na gospodarstvo i na život građana:</p><p>U međuvremenu, velikim i sveobuhvatnim naporom cijele zajednice prikupljeno je puno vrijednih znanstvenih podataka, kreirani su adekvatni genetski i serološki testovi, a neki lijekovi pokazuju djelotvornost i veliki broj cjepiva je u kliničkim ispitivanjima. Unatoč tim ohrabrujućim rezultatima, činjenica je da se COV-2 virus i dalje pandemijski širi svijetom, a da bismo se što bolje pripremili za mogući drugi val pojave COVID-19 u Hrvatskoj, važno je javno raspravljati o svim znanstvenim podacima o SARS-CoV-2 virusu, kao i dosadašnjim pozitivnim i negativnim iskustvima - rekao je prof.dr.sc. Đikić.</p><p>Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo doc. dr.sc. <strong>Krunoslav Capak</strong> istaknuo je da će se nakon parlamentarnih izbora, to jest tijekom ljeta, epidemiološka situacija smiriti, no zbog dolazaka turista iz drugih država ipak će se povremeno pojavljivati importirani slučajevi zaraze COVID-19 te se ne isključuju i lokalna širenja bolesti. </p><p>- Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, drugi val pandemije očekuje se na jesen i pretpostavlja se da će situacija biti gora nego li tijekom prvog vala. Naime, uz COVID-19, pojavljivat će se i druge respiratorne infekcije, pa će ukupan broj oboljelih biti značajno veći. Na jesen će biti ključno pridržavati se preporučenih zaštitnih mjera - zaključio je doc. dr.sc. Capak.</p><p>Pomoćnica ministra zdravstva prim. dr. sc. <strong>Vera Katalinić-Janković</strong> istaknula je da je hrvatski zdravstveni sustav spreman i za mogući drugi val: </p><p>- Ako dođe do drugog vala COVID-19, a nadamo se da ga neće biti, mi se za to spremamo jednako kao što smo za prvi. Spremno smo dočekali prvi val i znamo što možemo očekivati - istaknula je prim. dr.sc. Katalinić-Janković.</p><p>Budući da još ne postoji odgovarajući lijek ili cjepivo protiv COVID-19, veliki napori ulažu se u istraživanja mikronutrijenata koji se koriste u alternativnoj i komplementarnoj medicini, kao što su vitamini C i D, mineral cink, kvercetin i mnogi drugi istaknuo je prof.dr.sc. <strong>Robert Likić</strong> sa Zavoda za kliničku farmakologiju KBC-a Zagreb: </p><p>- Često se ističe primjena vitamina C, kao dijela alternativne i komplementarne medicine u terapiji COVID-19. Vitamin C je antioksidant, sudjeluje u sintezi kolagena, pospješuje cijeljenje rana, pojačava aktivnost fagocita, pojačava mobilnost limfocita, ubrzava oporavak u respiratornih viroza. Shanghai Medical Association preporučila je visoke doze vitamina C u hospitaliziranih pacijenata s COVID-19. Visoke doze vitamina C dane intravenoznim putem skraćuju za 8% boravak u jedinicama intenzivnog liječenja i skraćuju trajanje mehaničke ventilacije 18 posto - istaknuo je prof.dr.sc. Likić.</p><h2>Ključna uloga ljekarnika tijekom epidemije</h2><p>Na COVID-19 ekspert panelu o ulozi ljekarnika u zdravstvenome sustavu tijekom epidemije govorila je predsjednica Hrvatske ljekarničke komore mr. pharm. <strong>Ana Soldo</strong> koja je istaknula veliki angažman svih zdravstvenih radnika i suradnika tijekom epidemije te visoku razinu suradnju zdravstvene administracije, institucija i dionika u zdravstvu. </p><p>- Dostupnost lijekova prevencija zlouporabe lijekova, dostupnost zaštitne opreme, dezinficijensa i antiseptika, skrb o pacijentima u izolaciji i samoizolaciji, kampanja u dijeljenju znanstveno utemeljenih informacija pacijentima i općoj populaciji te redovna komunikacija bile su glavne uloge ljekarnika tijekom epidemije - istaknula je mr. pharm. Soldo.</p><p>O utjecaju COVID-19 na plućne bolesti i dijabetes na Salvusovom COVID-19 ekspert panelu govorili su prof. dr. sc. <strong>Sanja Popović</strong> <strong>Grle</strong>, pročelnica Zavoda za alergijske i upalne bolesti pluća Klinike za plućne bolesti Jordanovac te doc. dr. sc. <strong>Dario Rahelić</strong>, predsjednik Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma. </p><p>Panel je putem webinara pratilo više od 900 liječnika i ljekarnika iz cijele Hrvatske. </p>