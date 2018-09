Potvrdili bolest Zapadnog Nila kod djevojčice (6) iz Vukovara

Predsjednik Gradskog vijeća Vukovara Tomislav Šota direktor je Veterinarske stanice Vukovar, koja godinama obavlja tretiranja komaraca na širem vukovarskom području, pa je vijećnike, ali i širu javnost, izvijestio o stanju na terenu što se tiče bolesti Zapadnog Nila.

- Virusna bolest Zapadnog Nila nažalost u nekim slučajevima dovede do smrti oboljele osobe, a sreća u nesreći je što najveći broj zaraženih ili ne pokazuje simptome ili su to simptomi slični gripi: bolovi u rukama i nogama, visoka temperatura i glavobolje. U jedan posto slučajeva zaraze dođe do encefalitisa i imamo takav slučaj u Vukovaru. Riječ je o 6-godišnjoj djevojčici, hospitaliziranoj na Klinici za infektivne i zarazne bolesti osječkoga KBC-a. Još jedan se slučaj serološki potvrđuje i prema informacijama koje imam, oni nisu životno ugroženi - rekao je Šota, prenosi Glas Slavonije.

Pojasnio je kako su nakon četvrtog ovogodišnjeg tretmana zaprašivanja komaraca dobili informaciju iz HZJZ-a da su radeći monitoring, na jednom mjestu na Novom groblju u Vukovaru uhvatili komarca koji je zaražen virusom Zapadnog Nila. Stoga su krajem srpnja obavili još jedan tretman komaraca.

- Ponekad su nas sugrađani pitali zašto imamo akcije suzbijanja komaraca kad ih nema puno na području grada, no i taj tretman u srpnju i još dva u kolovozu odradili smo iz epidemiološko-sanitarnih razloga, odnosno kako bismo spriječili širenje virusa. Već nakon tretmana u srpnju, HZJZ više u Vukovaru nije našao tigraste komarce, a na naše zadovoljstvo nije ih bilo ni nakon tretmana u kolovozu. Ako će u rujnu biti toplo, za očekivati je kako će još koje leglo komaraca izići i imat ćemo još jedan tretman zbog preventive - poručio je Šota.

Izvori zaraze: U Vinkovcima tri, u Županji dva

Prema njegovim riječima, u Vinkovcima su evidentirana tri izvora zaraze te u Županji dva, no u tim gradovima nema potvrđenih slučajeva bolesti. Premda je Vukovar na Dunavu i u blizini Srbije (u kojoj je evidentirano više od 20 smrtnih slučajeva zbog ove bolesti) od svih gradova u Vukovarsko-srijemskoj županiji ima najbolju epidemiološku situaciju, piše Glas Slavonije.

- Prijašnjih smo godina znali imati pravu invaziju komaraca i bilježeno je 100-150 uboda u 15 minuta, ali zaraženih komaraca nije bilo. Ove godine komaraca nema puno, analize su pokazivale 15-30 uboda u 15 minuta, ali nažalost imali smo slučaj pojave tigrastog komarca. Pratimo naputke HZJZ-a, i struka čini sve što može kako bi se zaustavilo širenje virusa - naglasio je i dodao kako diljem svijeta ima nekoliko stotina vrsta komaraca koje stručnjaci razlikuju.

Potvrdio je kako će i dalje preventivno djelovati, jer iako samo jedan posto zaraženih ima komplikacije, bolest Zapadnog Nila je opasna i može biti smrtonosna.