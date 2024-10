Potvrdili su optužnicu protiv ubojice djeda Luka Modrića: Ubojica 2023. bio u Hrvatskoj!

Na Županijskom sudu u Splitu potvrđena je optužnica protiv Željka Badže, ubojice djeda Luke Modrića. Istodobno je i odbijen zahtjev za suđenje u odsutnosti. Optužnicom se Badžu tereti za ratni zločin u Zatonu Obrovačkom, točnije u prosincu 1991. godine je u blizini stare ceste koja vodi prema zaseoku Meki Doci presreo na cesti Luku Modrića, djeda poznatog nogometaša, koji je na ispašu vodio koze, te ga ubio. Nakon toga je s nepoznatim muškarcima, pripadnicima specijalnog voda SJB Obrovac u Mekom Docu ubio još šest civila.

Ova istraga bila je pokrenuta davne 1993. godine na Županijskim sudom u Zadru, da bi je kasnije preuzeo sud u Splitu kao jedan od četiri specijalizirana suda za ratne zločine. I tada su se još sumnjičili Đorđe Jelić i Bogdan Gagić. Njih su dvojica bili nekadašnji pripadnici milicije SAO Krajine i nedostupni hrvatskom pravosuđu. Hrvatska je tražila njihovo ispitivanje zamolbenim putem, što se dogodilo tek 2011. godine.

Teretilo ih se da su nepoznatim pripadnicima postrojbe kojom su zapovijedali naložili fizičku likvidaciju i mučenje civila hrvatske nacionalnosti. Osim toga teretili su se da su spomenute zločine počinili sljedeći velikosrpsku politiku etničkog čišćenja na privremeno okupiranim područjima Hrvatske. Osim Luke Modrića, tada su ubijeni Stipe Zubak, Zorka Zubak, Ivan Maruna, Manda Maruna, Božica Jurčević i Martin Bužonja. Obdukcijski nalaz je pokazao da su ubijeni hicima iz vatrenog oružja, i to uglavnom s leđa.

Badžu se tereti da je predvodio specijalnu jedinu policije odgovornu za zločin, a prema iskazima nekih očevidaca, osobno je ubijao neke civile. Jedan od svjedoka kazao je da je Badžo ubio Modrićeva djeda. No Badžo je tijekom istrage pobijao taj iskaz. Kako je rekao, nitko od svjedoka nije rekao tko je točno pucao ni tko je ubio Modrićeva djeda, te je tvrdio da on spomenutom jedinicom nije zapovijedao. Tvrdio je i da nije znao za zločine, koje je opisao kao činove samovoljnih pojedinaca, te je naveo da zločin nije moga spriječiti.

On je svojedobno iz Srbije pobjegao u Australiju, a u travnju 2023. bio je u Hrvatskoj, no tada još za njim nije bila raspisana tjeralica pa nije bio uhićen.

Njegova je obrana nakon podizanja optužnice tražila da se neki dokazi izdvoje iz spisa kao nezakoniti, što je prvo odbilo optužno vijeće, a zatim je taj stav optužnog vijeća potvrdio i Visoki kazneni sud (VKS).

Badžina obrana je tvrdila da on nije zapovijedao postrojbom koja je počinila zločine. Tvrdili su isto tako da nema dokaza protiv Badže, no argumentacija obrane nije prošla, pa je optužnica postala pravomoćna. Što se tiče zahtjeva tužiteljstva da se Badži sudi u odsutnosti, obrana se tome protivila, pa su naveli da u optužnici nije navedeno zašto je Australija odbila da se tamo ispita kao osumnjičenik po zamolnici Hrvatske.

Isto tako u optužnici je navedeno da je on boravio u Hrvatskoj, bez da je obavijestio ŽDO Split, što po obrani znači da je - dostupan, jer to znači da je slobodno ušao i izašao iz Hrvatske. Badžina obrana tvrdi i da on nije znao za ovaj postupak, o čemu ga je u kasnije obavijestio sin, kada Badža više nije bio u Hrvatskoj. Na kraju zahtjev je odbijem.

Kako je pojašnjeno, Badžo se nalazi u Australiji na nepoznatoj adresi, nije ispitan tijekom istrage, a istražni zatvor određen mu je u prosincu 2023., a početkom 2024. godine za njim je raspisana i tjeralica. Sud je također stava da treba pokrenuti postupak njegovog izručenja, a tek ako to ne bude provedeno, po stavu suda, može se razmišljati o ponovnom razmatranju suđenja u odsutnosti.

O ubojstvu Modrićevog djeda svjedočili su očevidci koji su se skrivali u šumi, Modrićev djed im je donosio hranu. Nakon toga se vraćao kući kako bi pustio stoku na ispašu. Jedan od rođaka Modrićevih vidio je dva automobila u kojima su bili pripadnici srpskih parapostrojbi. Čuo je da se automobil zaustavio, kako netko trči, nešto viče, a zatim prvo rafalnu, a potom pojedinačnu paljbu.

- Bio sam predaleko, tako da nisam vidio tko su ti ljudi. No bio sam uvjeren da je riječ o pripadnicima tzv. specijalnog voda milicije SAO Krajine. Otišli su u smjeru zaseoka, tamo se zadržali neko vrijeme te potom otišli put Obrovca - rekao je svjedok. Sljedeći dan pronađeno je tijelo Luke Modrića, a rodbina ubijenih civila dostavila je i imena pripadnika srpskih parapostrojbi za koje je sumnjala da su sudjelovali u zločinu.