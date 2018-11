"Povećanje od 3% je Vladina zadnja ponuda sindikatima"

Ministar financija Zdravko Marić poručio je u ponedjeljak kako je tripostotno povećanja osnovice plaća u 2019. godini Vladina zadnja ponuda sindikatima javnih službi, koji su odbili tu ponudu te najavili kako će se za pravedniju cijenu rada nastaviti boriti raznim oblicima pritiska, među kojima je i štrajk.

Marić je za Vijesti RTL-a izjavio kako je ovih 3 posto povećanja osnovice posljednja ponuda Vlade, koja nema namjeru popustiti.

- Rekli smo to vrlo jasno jer tih 3 posto je ne tako malo, kako god bilo u ukupnoj masi plaća, to je na godišnjoj razini oko 900 milijuna kuna. S druge pak strane, naravno svi bismo htjeli da to bude i više, ali stvarat ćemo uvjete i preduvjete za to u daljnjem razdoblju - istaknuo je ministar.

Ustvrdio je kako to povećanje osnovice Vlada iskomunicirala vrlo jasno, otvoreno i transparentno kao što je, kaže, bio slučaj i prošle godine kada je s dijelom sindikata dogovoreno povećanje osnovice od 6 posto.

- Tako je i ovoga puta, dakle u okviru fiskalnih i proračunskih mogućnosti. Naš je prijedlog bio i nismo nigdje išli ni s kakvim fingiranjima, nego vrlo otvoreno i transparentno. I ideja je da na tom tragu svake godine nastavljamo razgovore i za svaku sljedeću godinu probamo vidjeti koje su proračunske mogućnosti - rekao je Marić.

Ustvrdio je kako u Vladi na javne i državne službe nikada nisu gledali kao na "rezidualne" i da "ono što ostane će se raspodijeliti" kako se, kaže, može steći dojam. "Na poprilično visokoj listi prioriteta svi smo dobro svjesni što znače medicinske sestre, liječnici, učitelji, nastavnici, policajci, poreznici, carinici, kulturnjaci, djelatnici u socijali...", poručio je.

Devet sindikata javnih službi odbilo je u ponedjeljak Vladinu ponudu nakon provedenog izjašnjavanja, odnosno odluka sindikalnih tijela, a njihovi čelnici najavili su kako započinju pripreme za daljnje aktivnosti ne isključujući mogućnost štrajka.