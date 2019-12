Povećava se naknada za drugih 6 mjeseci roditeljskog dopusta

Premijer Andrej Plenković na početku sjednice Vlade, koja je i ove srijede počela kasnije nego li su najavili i to čak 40 minuta, osvrnuo se na događanja proteklog tjedna. Govoreći o sastanku Savjeta za Slavoniju u Vukovaru, istaknuo je kako je Vlada kroz više od tri godine ugovorila 11,3 milijarde kuna za brojne projekte u pet slavonskih županija.

- To je 60,4 posto od ukupno 18,7 milijardi kuna. Isplaćeno je 4,5 milijarde kuna - istaknuo je.

Istaknuo je i sastanak sa Sindikatima umirovljenika Hrvatske i Matice umirovljenika Hrvatske, koji je ocijenio odličnim.

- Zajednički smo razmotrili problematiku cenzusa oslobođenja od plaćanja premije dopunskog zdravstvenog osiguranja. Naime, zahvaljujući našoj mirovisnkoj reformi i indeksaciji, mirovine rastu pa jedan broj naših sugrađana, kako im mirovine rastu, tako idu iznad praga koji je bitan da im zdravstveno dopunsko osiguranje bude besplatno. Pokušat ćemo ovo pitanje riješiti u dva koraka - jedan je izmjena praga, da se povisi, a drugi je da nađemo trajni mehanizam koji bi koji bi usklađivao ovakve okolnosti, kako ne bi dolazilo do apsurdnih situacija. Tako da ovi koji žele dolaziti pod prozor, mogu znati da su ovi koji su za razgovor riješili problem - istaknuo je.

Za drugih šest mjeseci roditeljskog dopusta 5654 kune

Vlada je u srijedu u saborsku proceduru uputila izmjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama kojima se od 1. travnja iduće godine povećava maksimalni iznos naknade plaće za zaposlene i samozaposlene roditelje za drugih šest mjeseci roditeljskog dopusta sa dosadašnjih 3991 kunu na 5654 kune. Naknada za rodiljni dopust, prvih šest mjeseci, i dalje bi se isplaćivala u iznosu plaće majke ili oca, odnosno ostaje nelimitirana.

- Kad smo krenuli s našim mandatom, tih drugih šest mjeseci dopusta iznosio je 2663 kune pa smo digli na 3326 pa na 3991 i sada 5654 kune. To je važno da svi znaju. To je više od 100 posto, više nego dvostruko, to je ozbiljna i dosta opipljiva demografska mjera. Dakle, netko tko ima plaću, primjerice, 7000 kuna prvih šest mjeseci ima 100 posto te plaće, a sada će drugih šest mjeseci imati 5654 kuna. Oni koji imaju plaću ispod 5654 kune, praktički će imati 100 posto plaću - istaknuo je premijer Andrej Plenković.

Ministrica demografije Vesna Bedeković dodala je kako se naknada povećava sa 120 posto proračunske osnovice mjesečno (dosadašnjeg limita od 3.991,20 kuna) na 170 posto proračunske osnovice, odnosno 5.654,20 kuna. Taj bi se iznos dobivao šest mjeseci ako to pravo koristi jedan roditelj, odnosno još dodatna dva mjeseca (ukupno osam) ako to pravo koriste oba roditelja.

- Ovo je korak prema potpunom delimitiranju, a u ovom smo se trenutku vodili ravnotežom i održivošću proračuna odnosno politikom odgovornog upravljanja javnim financijama - istaknula je Bedeković.

Procjenjuje se da će za primjenu Zakona trebati dodatnih 160,65 milijuna kuna u 2020. godini, odnosno dodatnih 214,19 milijuna kuna u 2021. te isto toliko u 2022.

Potrebna financijska sredstva za naknadu plaće zaposlenih i samozaposlenih korisnika rodiljnog dopusta osigurana su u Financijskom planu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Vlada je u Sabor uputila i Zakon o obeštećenju 566 radnika trgovačkog društva Plobest d.d. zbog višegodišnje izloženosti azbestu, a koji su u razdoblju od 8. listopada 1991. godine do 21. listopada 2002. bili zaposleni u trgovačkom društvu Plobest d.d. i Plobest d.d. u stečaju iz Ploča. Radnicima će se isplatiti svota obeštećenja obročno, kroz tri godine, ukupno 219.000 kuna po radniku koji je u tvrtkama radio najmanje 5 godina.

Ministarstvo obrane nabavlja 'Crne jastrebe'

Vlada je Ministarstvu obrane dala suglasnost za nabavku i opremanje Hrvatske vojske sa četiri helikoptera UH-60M Black Hawk u iznosu 1,167 milijardu kuna. Od toga će dva helikoptera donirati SAD u iznosu 360,64 milijuna kuna, a preostali iznos od ukupno 807,23 milijuna kuna, za kupnju druga dva Crna jastreba, osigurava se u proračunu u razdoblju od 2021. do 2026. godine.

- Potreba razvoja helikopterskih sposobnosti HV-a navedena je u našim starteškim dokumentima kako bi se provodile vojno-civilne zadaće u zemlji i inozemstvu. Helikopter Crni jastreb je moćno sredstvo koje bi nam služilo za ispunjenje sve tri misije HV-a, zaštitu suvereniteta i teritorijalnog integriteta, sudjelovanje u međunarodnim misijama i operacijama i pomoć civilnim institucijama i drugim tijelima - naglasio je ministar obrane i potpredsjednik Vlade Damir Krstičević.

A obzirom na veliki broj amandmana podnesenih u saborskoj raspravi na prijedlog Ovršnoga zakona, Vlada je Saboru predložila da se o tom zakonu provede treće čitanje.