Povjerenstvo za sukob interesa dobilo prijavu protiv Milanovića

Predsjednika Zorana Milanovića netko je anonimno prijavio zbog puta u Albaniju. Tamo je otišao nakon ljetovanja na Hvaru i to na osobni poziv albanskog premijera Edija Rame

<p>Anonimna prijava protiv predsjednika <strong>Zorana Milanovića</strong> stigla je Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, doznaje <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/predsjednik-milanovic-anonimno-prijavljen-povjerenstvu-za-odlucivanje-o-sukobu-interesa---617739.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV. </a></p><p>Radi se o Milanovićevom putu u Albaniju. Tamo se on uputio s ljetovanja na Hvaru i to na osobni poziv albanskog premijera <strong>Edija Rame</strong>, s kojim je prijatelj već niz godina i kojeg je savjetovao dok nije bio politički aktivan </p><p>Od Ureda predsjednika traže da se očituje o detaljima tog puta. </p><p>Inače, ministrima i zastupnicima istekao je rok do kojeg su Povjerenstvu morali predati svoje imovinske kartice.</p>