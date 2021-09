Ustoličenje Joanikija u Cetinju nije bila samo crkvena ceremonija, već politička provokacija - smatra povjesničar Ivo Goldstein. Kaže kako je sve osmišljeno kao politička manifestacija srpske pravoslavne crkve.

- Iako je patrijarh Porfirije rekao da to nema veze s politikom, mogao se izabrati bilo koji drugio manastir. Cetinje je simbolično mjesto dijela Crnogoraca i išlo se na podizanje tenzija. Dodatni argument tome je to što su svećenici tijekom ceremonije ustoličenja pjevali ‘Kad se vojska na Kosovo vrati’. Kakve veze ima vojska s ustoličenjem? Ponajmanje je to bila crkvena ceremonija. Bacanje suzavca na mirne prosvjednika je prekomjerna upotreba sile. U samoj vladajućoj koaliciji nastavile su se tenzije, ljudi se pitaju tko je odgovoran i traže se ostavke - rekao je Goldstein za N1.

Srpska pravoslavna crkva poručila je kako je Cetinje tradicionalno mjesto u kojem se rade ustoličenja a i sam Joanikije živi u Cetinju, međutim, Goldstein ističe važnost značenja Cetinja za Crnu Goru i crnogorski identitet.

- Zna se što Cetinje znači za Crnu Goru i crnogorski identitet. Nastalo je potkraj 15. stoljeća i tamo je izgrađen manastir. To je bilo jedino mjesto koje je ostalo izvan osmanske vlasti i to je jezgra prve crnogorske tvorevine krajem 15. stoljeća koja je evoluirala u čvrtu vlast krajem prve polovine 19. stoljeća. Crna Gora je međunarodno priznata kada i Srbija. Unatoč tome što je bilo prilično izolirano, Cetinje postaje glavni grad Crne Gore. Stvorile su se dvije struje koje su i dan danas vidljive – zelenaši ili komiti koji se zalažu da je crnogorska nacija samobitna i odvojena od Srbije i bjelaši koji govore za sebe da su Srbi. Ta podjela postojala je krajem 19.stoljeća, a postoji i danas. Za vrijeme Jugoslavije, ti bjelaši nisu ni postojali - kazao je Goldstein.

Goldstein kaže kako se razočarao u patrijarha Porfirija koji se u cijeloj situaciji nije baš snašao dobro.

- SPC je integrirana u politiku jer je autokefalna i ona s državom još od srednjeg vijeka čini jedinstveno političko biće. Integrirana je u nacionalnu politiku puno više u teoriji i praksi nego što je to u katoličkom svijetu - rekao je Goldstein.

Osvrnuo se i na takozvani 'srpski svet'.

- Srpski svet je politika Republike Srbije. Da budem direktan – igraju se vrlo ozbiljne igre. Srpski svet je tu, to je politika koja funkcionira. Vučić zna da promjene granica neće proći stoga ne traži se promjene granice, traži se utjecaj u okolnim zemljama – tu je BiH s notornim Miloradom Dodikom, kao i događanja u Crnoj Gori. Hrvatska nije neposredno u toj politici, ali indirektno jest. Crna Gora je sada de facto pala, još postoji krug oko Đukanovića, ali Crna Gora je NATO i kandidatkinja za EU, a i z Bruxellesa se, koliko znam, još uvijek nitko nije očitovao - rekao je Goldstein.

- Što se tiče Hrvatske, ne vjerujem da će se željeti ostvariti neposredan utjecaj na zbivanja u Hrvatskoj. Ono što će se raditi i što mislim da stalno rade – naglašavat će se ustaška politika i sve veći utjecaj ustaša. Bilo bi dobro da se desnica malo smiri i ne reagira jer na svaku reakciju desnice Beograd odmah skače. Radikali u Beogradu jedva čekaju da se radikali u Zagrebu jave, i obrnuto – jedni druge hrane i jedni drugima daju smisao. Postoji želja za delegitimacijom u Hrvatskoj - dodao je.

Napomenuo je i važnost polemike oko hrvatskih želja da na kovanicama eura bude Nikola Tesla.

- Da je Tesla danas živ dobio bi domovnicu. Ako smo građanska država imamo ga pravo svojatati. Ta beogradska politika, pokušaj da se Tesla prikaže kao provokacija iz Zagreba je najbolji pokazatelj kako funkcionira današnja srbijanska politika i jedan dio javnosti. Dio javnosti koji to podržava funkcionira po načelu plemenske zajednice kojoj su neprijatelji drugi i drugačiji po bilo kojoj osnovi. U plemenskoj zajednici ste od rođenja - rekao je Goldstein.

Kaže kako se ponavljaju opet scenariji od prije 30 godina.

- Ako se ide u ostvarivanje srpskog sveta, Srbija je danas demografski iscrpljena, na Kosovu su američke baze i Srbija Kosovo nikada neće vratiti. Krene li veći pritisak prema BiH i Crnoj Gori te Makedoniji, sve su to točke gdje se može krenuti u širenje tog srpskog sveta. Kosovari i Albanci su jedinstvena nacija. Geopolitički je Albanija jednako važna kao i Srbija. Što se tiče hrvatske politike, stvari se vrlo brzo mijenjaju i to moguće na gore. Ovo što se događa u Crnoj Gori je apsolutna svinjarija i o tome se mora govoriti kako bi se spriječila daljnja radikalizacija - upozorio je Goldstein.