Povlače se popularne grickalice s polica Eurospina, pronašli preveliku količinu pesticida

<p>Ministarstvo poljoprivrede obavještava o opozivu proizvoda: GRISSINI CROCCANTI AI CEREALI 250g – TRE MULINI (Grisini s raži, sojom, ekspandiranom durum pšenicom, ekspandiranom rižom i sjemenkama sezama), LOT brojeva: U 2741, U 2742, najbolje upotrijebiti do 30. 9. 2021.</p><p>Proizvod se povlači zbog povećane količine pesticida etilen oksida. Nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ i Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.</p><p>Detaljniji podaci o opozivu proizvoda dostupni su na službenim stranicama subjekta u poslovanju s hranom <a href="https://www.eurospin.hr/obavijest-o-povlacenju-proizvoda-grissini-croccanti-ai-cereali-250g-tre-mulini/" target="_blank">https://www.eurospin.hr/obavijest-o-povlacenju-proizvoda-grissini-croccanti-ai-cereali-250g-tre-mulini/</a>. Na službenoj je stranici objavljena i obavijest kako se proizvod može vratiti u najbližoj poslovnici gdje se može ostvariti povrat novca ili zamjena za drugi proizvod i bez predočenja računa.</p><p>Podaci o proizvodu: Proizvođač: Grissitalia S.R.L., Via Valle S Bartolomeo 37, Alessandria, Italija Proizvedeno za: EUROSPIN ITALIA S.p.A. – Via Campalto 3/D, San Martino B.A. (VR), Italija Proizvod na tržište RH stavlja: EUROSPIN Hrvatska d.o.o., Jelačićev trg 7, Rijeka.</p>