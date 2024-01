'Nas 32 u kombiju smo povraćali i vikali mu da stane, a Moldavac je nastavio bježati policiji...'

Istražni zatvor Viktoru A. određen je zbog opasnosti od bijega i opasnosti od ponavljanja djela, a sumnjiče ga za krijumčarenje ljudi, obijesnu vožnja, dovođenje u opasnost općeopasnom radnjom te oštećenje tuđe stvari.

Policija je sumnjivi kombi uočila kod Ogulina u noći na petak. Čim su ga, naime, vidjeli, bilo im je jasno da vozi velik teret, zbog čega su odmah posumnjali da se radi o krijumčarima ljudi. Počeli su ga pratiti te su ga pokušali zaustaviti na autocesti. No umjesto da stane Viktor A. je ubrzo, što je rezultiralo jurnjavom, probijanjem rampe na naplatnim kućicama u Lučkom, jurnjavom po gradskim ulicama sve do na Kustošijanske gdje se kombi zabio u zaustavljeno policijsko vozilo.

U kombiju su bila 32 ilegalna migranta, 30 državljana Sirije, od kojih je 12 maloljetno, državljanin Palestine te Egipćanin. Neki od njih ispričali su što se događalo u vozili tijekom bijega te kako su dospjeli u Hrvatsku.

- Iz Gaze sam krijumčarskom rutom krenuo lani 18. rujna. Cilj mi je bila Belgija. Prošao sam kroz Egipat, zatim avionom došao do Turske gdje sam krijumčaru ljudima dao 3000 eura da me morskim putem prebaci u Grčku. Kada smo došli u Grčku, dalje smo išli automobilima preko Sjeverne Makedonije, Srbije i BiH. Preko rijeke Gline u Hrvatsku nas je preveo Afganistanac, gdje smo u šumi čekali daljnji prijevoz za Sloveniju. Po nas je došao kombi, u kojem nije bilo sjedala. Morali smo čučati, a više je osoba povraćalo. Tražili smo da otvori prozor, no vozač nas nije slušao. U jednom trenutku sam uočio plava rotacijska svjetla, a vozač je ubrzao. Bježao je policiji. Drugi su mu putnici vikali da stane, no on se nije obazirao. U jednom trenutku je došlo do jakog udarca i kombi se zaustavio. Ovom vozaču kombija, koji je pričao jezikom sličnom ruskom nismo dali novac. Agentu koji mi je dogovorio put od Grčke do Belgije u Istanbulu sam dao 4000 eura, a od te sume se onda oduzimaju pojedini iznosi, prilikom prelaska pojedine granice - kazao je jedan od ilegalca koji je bio u kombiju.

Egipćanin je iz domovine otišao lani.

- Dobio sam vizu za Srbiju u koju sam došao avionom iz Katra. Zatim sam čamcem preko granice nastavio u BiH. To sam platio 50 eura. Neko vrijeme boravio sam u kampu "Lipa" gdje sam upoznao Afganistanca koji mi je ponudio da mi za 500 eura organizira put do Slovenije. S njim i još 30-ak ljudi prešao sam pješice preko brda u Hrvatsku, a bijeli kombi dočekao nas je u šumi- kazao je Egipćanin iz kombija. Njegov suputnik iz Sirije platio je, tvrdi, 1500 dolara da ga iz Sirije prebaci u Tursku, da bi u Turskoj istoj osobi dao dodatnih 2000 eura za put do Srbije.

- Do Srbije sam došao preko Bugarske u vozilu u kojem je bilo još 25 ljudi. Do prosinca 2023. boravio sam u kampu za migrante nakon čega sam s još 10 migranata autobusom došao do granice s BiH, pa smo čamcima prebačeni u BiH. Svaki od nas dao je čovjeku koji nas je prebacio po 50 eura. I tamo sam neko vrijeme boravio u kampu za migrante, a tamo sam upoznao osobu iz Afganistana koja je kazala da me za 500 eura može prebaciti u Hrvatsku. U tom kombiju je bilo puno ljudi, a kada je vozač počeo voziti prebrzo, molili smo ga da stane, no on nije htio. I onda smo udarili u nešto - ispričao je migrant iz Sirije.