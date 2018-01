Bero: Premijeru, 'Di su pare'? Plenki: Kod nas nema cenzure!

10.31

- Što se tiče satire, ironije i mogućnosti da bilo tko želi na taj način pratiti društvo, ja sam apsolutno za to. Veliki sam pobornik humorističnog u politici i bilo kojem drugom aspektu hrvatskog društva - odgovorio je premijer te spomenuo nedavno preminulog novinara Feral Tribunea Lucića te dodao kako podržava svu slobodu.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Što se tiče Vaše aluzije na ukidanje filma, možda je i to dio Vašeg pristupa humoru, no čini mi se da je film prikazan, tko ga hoće gledati - neka ga gleda, tko ga ne smatra umjetničkim, neka izrazi svoj stav, no želim ponoviti da u Hrvatskoj nema cenzure - izjavio je premijer te dodao kako to nije razlog da se treba dopustiti govor mržnje, posebice na društvenim mrežama.

- To je problem koji se oteo kontroli, a kojeg možemo riješiti na određeni način, no raditi jasni distinkciju između onoga što je humora, a onoga što truje odnose među ljudima, posebice kada su to ljudi koji skrivaju svoj identitet na društvenim mrežama.