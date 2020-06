A post shared by Anja \u0160ovagovi\u0107 (@anjasovagovic) on Nov 18, 2019 at 2:53am PST

<p>Predsjednik <strong>Franjo Tuđman</strong> s državnim vrhom i brojnim uglednicima i crkvenim velikodostojnicima, na današnji dan ušao je u Vukovar gdje su ga dočekale tisuće ljudi.</p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p>Vlak mira, kojeg je sačinjavala kompozicija od 21 vagona najprije je tog jutra svečano ispraćen iz Zagreba. Vlak se kraće vrijeme zadržao u Vinkovcima gdje ga je oduševljeno dočekalo veliko mnoštvo. Tisuće ljude pozdravljalo je i pjevalo. </p><p>No prilikom putovanja nije sve prošlo glatko.</p><p>Do incidenta je došlo kad je vlak prolazio kod Borova Naselja. Kamenovala ga je skupina ekstremnih Srba, no na sreću nitko nije stradao. Razbijeno je tek nekoliko prozora. U kamenovanom kupeu bili su poznati televizijski voditelj<strong> Oliver Mlakar</strong> i pjevačica <strong>Josipa Lisac.</strong></p><p>U Vukovaru ga je dočekalo mnoštvo Hrvata te je počela svečanost s hrvatskom državnom himnom i minutom šutnje za poginule branitelje Vukovara.</p><h2>'Želimo mir i pomirbu'</h2><p>Odmah na početku svog govoru predsjednik Franjo Tuđman je pozvao na praštanje:</p><p><br/> - Pobjednik koji ne zna praštati sije klice novih zala, a hrvatski narod to ne želi niti je želio ovdje u Vukovaru. Dolazak u Vukovar, simbol hrvatske patnje, otpora, težnji za slobodom i povratkom na istočne granice, na hrvatski Dunav, znak je naše odlučnosti da želimo mir, pomirbu, da želimo stvarati primirje i da više nikad ne dopustimo da nam se dogodi ono što nam se dogodilo u Vukovaru. Ovu hirošimsku panoramu usred Europe, grad Vukovar lakše ćemo obnoviti u materijalnom smislu, ali teško u našem sjećanju - rekao je dr. Tuđman te nastavio:</p><p>- Ovaj vlak za Vukovar zaista je simbol mira, povratka prognanika, stradalnika ovog rata koji su proveli više od šest godina izvan svojih ognjišta, ali koji su spremni da se vrate i da također pruže ruku onima koji nisu okrvavili svoje ruke kao ratni zločinci. I u tom pogledu ja tražim i od njih, ali i od domaćega srpskog pučanstva da ne dopusti ekstremistima da kvare te naše namjere. Kao što znate ekstremista ima posvuda, ali je stvar razboritih ljudi da ih onemoguće u interesu većine, u interesu ljudske i božanske ljubavi, u interesu toga da ne dopustimo više zlo kakvo smo preboljeli, kakvo smo preživjeli...Za lokalno srpsko pučanstvo “Vlak” znači uspostavu povjerenja, jamstvo svih njihovih građanskih i etničkih prava. Jasno, pod uvjetom da doista prihvate hrvatsku državu kao svoju domovinu i da onemoguće one ekstremiste koji to remete - istaknuo je između ostalog u govoru prvi hrvatski predsjednik.</p>