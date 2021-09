Nakon dvomjesečne stanke, zastupnici se idući tjedan vraćaju u saborske klupe. Jesensko zasjedanje započinje 15. rujna.

- Imat ćemo 122 točke dnevnog reda, za sada, očekujemo u idućim danima i prijedloge koji će doći od strane Vlade, moguće i od oporbenih stranaka. Tako da nas očekuje dosta intenzivan rad - najavio je predsjednik Sabora, HDZ-ov Gordan Jandroković nakon sjednice Predsjedništva Sabora.

Radit će, dodao je, do 12. studenog, nakon čega ponovno imaju stanku u tjednu kad se obilježava Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. S radom potom nastavljaju 24. studenog pa do 15. prosinca, Ustavom propisane zimske stanke, koja traje do 15. siječnja.

- Što se tiče epidemioloških mjera, ostat će iste. Podsjećam da prema zadnjoj odluci Klubovi zastupnika i pojedinci mogu raspravljati sa govornice, ali i s mjesta replicirati bez maske. Dok sjede s maskama - rekao je.

Niz promjena u Saboru

Nakon ljetnog godišnjeg odmora niz je i promjena u Saboru obzirom na dramatična previranja u oporbenim strankama. Damir Bajs, nakon što je izgubio funkciju bjelovarsko-bilogorskog župana, aktivira zastupnički mandat u Saboru. Na lanjskim parlamentarnim izborima bio je na listi Restart koalicije - SDP-a i partnera. No, sada neće u SDP-ov Klub zastupnika, nego će sa zastupnikom Fokusa, Dariom Zurovcem i Veljkom Kajtazijem osnovati svoj Klub. SDP tako gubi jednu zastupnicu, Martinu Grman Kizivat, koja je u Sabor ušla upravo umjesto Bajsa. To će biti ukupno 14. Klub zastupnika u Saboru.

- Obzirom da se radi o oporbenom Klubu, to će tražiti određene promjene u sastavu Odbora, no to je na oporbi da dogovori između sebe - istaknuo je Jandroković.

A kako je i Peđa Grbin tijekom ljeta izbacio niz članova iz SDP-a, među kojima i neke saborske zastupnike, i u njihovu saborsku Klubu doći će do promjena. No, to nije sve. Odlaskom Miroslava Škore s čela Domovinskog pokreta, ali i iz stranke, kao i njegove sestre Vesne Vučemilović, koji se još uvijek vode kao članovi Kluba DP-a u Saboru, neminovne su promjene i u njemu. Škoro također najavljuje mogućnost osnivanja svog Kluba, no još uvijek ne želi otkrivati detalje.

Dakle, na pomolu su još dva moguća nova saborska Kluba, što bi bilo ukupno 16. Jandroković je, stoga, najavio razgovor s oporbom oko moguće promjene Poslovnika.

- Kao potencijalni problem u radu Sabora je to što već sada imamo 14 Klubova. Ako dođe do još podjela u pojedinim Klubovima, zamislite da ih imamo 16, a Klub ima pravo na 10 minuta govora, to je 160 minuta, pa uvodni govor predlagatelja, replike, to znači da će nam za jednu točku trebati četiri sata samo za raspravu po Klubovima - rekao je predsjednik Sabora naglasivši kako će tako Sabor izgubiti na učinkovitosti i efikasnosti.

- Bojim se da ćemo s tolikim brojem Klubova i Poslovnikom koji je rađen za manji broj imati ozbiljnih problema u sadržaju rada, učinkovitosti, ali i praćenju. To će biti jako dugo. Bit će potrebno osmisliti neko rješenje kako bi ipak i zastupnici u pojedinačnim raspravama dobili na vidljivosti. Ali želim da se to postigne konsenzusom zastupnika, a ne da me oporba optuži da im želim uzeti pravo da govore i za cenzuru - poručio je naglasivši kako su određene inovacije u tom slučaju nužne.

- Vjerujem da će biti zdravog razuma kod svih i nadam se da ćemo kroz konzultacije doći do rješenja - dodao je.

Parlamentarna većina trenutno broji 77 ruku. Obzirom na rasipanja unutar oporbenih stranaka, novinari su ga upitali postoji li mogućnost da se većina poveća.

- Uvriježio se ružan naziv "žetončići" i tu treba naći mjeru kada se radi o programskoj suradnji, a kada koalicijskoj ili nečem trećem. U ovom trenutku mi niti razmišljamo niti imamo potrebe za proširenjem. Mi ne možemo zabraniti nekome od oporbenih zastupnika ako će podržati pojedini prijedlog Vlade - rekao je Jandroković poručivši kako je većina stabilna te dobro funkcionira.

Sa Škorom i Vučemilović, dodao je, nisu razgovarali.

- A niti iz njihovih izjava vidim da su zainteresirani na bilo koji način za suradnju. Dapače, vrlo oštro kritiziraju rad Vlade pa ne znam odakle uopće te špekulacije - rekao je.

U četvrtak saslušanje kandidata za predsjednika Vrhovnog suda

Upitan hoće li većina podržati Radovana Dobronića, kandidata predsjednika Zorana Milanovića za predsjednika Vrhovnog suda, Jandroković nije želio još otkriti.

- Prošli tjedan smo imali sastanak parlamentarne većine. Stav je da ćemo pričekati obrazloženje opće sjednice Vrhovnog suda, nakon toga ćemo pričekati saslušanje kandidata na saborskom Odboru za pravosuđe, koje će biti ovog četvrtka i tek nakon toga ću vam reći konačni stav - poručio je dodavši kako on osobno stav ima, ali ga ne želi još komunicirati javno.

- Reći ću ga tamo gdje je pristojno da ga prvo kažem pa onda javnosti - istaknuo je.

Na opasku novinara kako se čini da je postignuto suglasje između premijera i predsjednika, Jandroković je samo kroz smijeh rekao kako se možda tako čini.

- Dopustite još nekoliko dana pa će vam biti poznat stav parlamentarne većine - dodao je.