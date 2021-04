Predstavnici povremenog prijevoza putnika su bili nekoliko puta kod mene na sastanku. Oni su jako pogođeni pandemijom i činjenica jest da su njima prihodi drastično pali i imaju problema s leasingom. Ja znam kompletno njihovu problematiku. Oni imaju također pravo na one mjere Vlade za očuvanje radnih mjesta, ali njima su zapravo problem lizinzi, koji im dolaze na naplatu. Razumijem te probleme, ali evo, još uvijek na razini Vlade tražimo način i mogućnost za pomoć. Nije da se ne želi pomoći, ali nisu samo oni u problemu, tu je i event industrija, putničke agencije, brodari koji se bave turizmom, poručio je ministar prometa Oleg Butković komentiravši današnji prosvjed povremenih prijevoznika putnika, koji upozoravaju da su zbog pandemije na koljenima.

Mjesecima mole Vladu za pomoć, da im se otpišu i fiksni troškovi, ali još uvijek ništa. Moratorij na ovrhe ističe pa im leasing kuće prijete oduzimanjem autobusa. Naime, kako je istaknuo i Butković, oni imaju pravo na mjeru za radnike za očuvanje radnih mjesta. No, povremeni prijevoznici upozoravaju kako su im prihodi pali za gotovo 100 posto jer, iako im rad nije zabranjen odlukom Stožera, ne mogu normalno raditi, otežani su im uvjeti zbog epidemioloških mjera unutar vozila tijekom prijevoza putnika, a obzirom na otežan prelazak granica i smanjenje putovanja nemaju ustvari koga ni prevoziti, a svejedno moraju plaćati i tehnički, registracije... A nemaju od kud.

- Ističemo da je povremeni prijevoz putnika djelatnost koja je prva osjetila posljedice krize uzrokovane pandemijom Covida-19. Gotovo godinu dana im je onemogućen rad bez službene zabrane Nacionalnog stožera civilne zaštite. Ovim putem moramo istaknuti da povremeni prijevoz putnika ima najskuplja sredstva rada koja se većinom financiraju putem leasinga. Dok su gotovo sve zemlje Europske unije izdašno pomogle ovu djelatnost značajnim sredstvima, Hrvatska to nije učinila. Često se kao opravdanje moglo čuti da se ne možemo uspoređivati s Njemačkom ili Austrijom. Međutim, čak su i države poput Bosne i Hercegovine te Srbije pomogle djelatnosti povremenog prijevoza putnika, tako da su prijevoznici ove turističke grane u Hrvatskoj skoro pa jedini u Europi koji nisu dobili nikakvu pomoć - kažu iz udruge Glas poduzetnika.

'Pokriti se možete koliko je deka dugačka'

Butković naglašava kako je puno sektora u problemu.

- Znate kako se kaže, pokriti se možete koliko je deka dugačka. Ako bi pomoć i išla, mi smo napravili određene prijedloge kao Ministarstvo, išla bi prema financiranju dijela fiksnih troškova. Rate im se ne mogu platiti, ali dio fiksnih troškova može - rekao je ministar.

Na pitanje zašto im se u tom smjeru nije ranije pomoglo, obzirom da ova situacija traje već godinu dana, Butković ponavlja kako cijelo vrijeme imaju pravo na mjere za očuvanje radnih mjesta.

- Nije da nije ništa napravljeno. Kažem vam da tražimo rješenja na razini Vlade, to je pitanje financiranja i sredstava. Nije lako, morate to shvatiti. Nije da netko ne želi pomoći, to su sredstva koja morate osigurati u Državnom proračunu - odgovorio je.

'Nije de netko ne želi pomoći i da se ništa nije napravilo'

Istaknuo je kako Ministarstvo prometa razgovara s njima, iako oni ni nisu formalno u doticaju s tim Ministarstvom nego Ministarstvom turizma.

- Ponavljam, pokriti se možete koliko je deka dugačka i nije da netko ne želi pomoći nego su to sredstva, i to ne mala, koja treba osigurati, ne samo za povremene prijevoznike, nego za sve one čiji je prihod pao za više od 75-80 posto, puno je takvih subjekata - poručio je.

Na pitanje je li moguće da se produži moratorij na ovrhe, Butković je istaknuo kako to zakonski nije moguće.

- Godinu dana je bilo moguće to zakonski napraviti, sad je problem što se to ne može. Ja sam osobno kontaktirao sve leasing kuće i pisao im određene dopise, molio ih da se strpe je ipak nije ni njima interes sad plijeniti autobuse i imovinu, nije ni to rješenje, neki su pozitivno reagirali, neki se nisu ni odazvali. Tako da ćemo vidjeti - istaknuo je.

Na opasku novinara kako se povremeni prijevoznici žale i na nelojalnu konkurenciju jer autobusi, primjerice, iz Poljske mogu puni voziti u Međugorje i stati u našim gradovima, pumpama na našoj autocesti, dok naši to ne mogu zbog mjera, ministar kaže da za to ne zna.

- Mislim da bi i Poljak trebao prevoziti putnika kroz Hrvatsku onoliko koliko je propisano i našim prijevoznicima. Ne znam za takav slučaj, prvi put sad čujem da se to događa, ali ako su mjere u Hrvatskoj na snazi za prijevoznike, onda se toga trebaju držati i drugi. Pojačat ćemo nadzor prometne inspekcije na autocestama - poručio je.

'Međunarodna zračna luka najviše ovisi o Croatia Airlinesu'

Što se tiče naše aviokompanije Croatia Airlines i Međunarodne zračne luke, Butković je rekao kako ne može Ryanair ili bilo koja druga kompanija imati neke popuste, a da za CA, o kojoj naša luka najviše ovisi, vrijede drugačiji kriteriji.

- Imali smo sastanak, vidio sam da postoji dobra volja, oni će u narednih 10 dana sjesti i pokušati naći najbolja rješenja. Ja kao ministar nisam u poziciji da mogu uvjetovati zračnoj luci bolje uvjete za našu kompaniju. Ja to ne mogu narediti, ali vidim da postoji razumijevanje i da su svjesni u Međunarodnoj zračnoj luci da su bez CA i njezinog života i oni u problemu - rekao je.

Na pitanje kakva je uopće perspektiva Croatia Airlines, Butković je istaknuo kako je to teško reći u ovom trenutku.

- Tražili smo strateškog partnera, imali smo i dvije ponude, ali sve je stalo. To je viša sila. Budućnost zračnog prometa u svijetu i Europi je upitna, mi ne znamo što će i u ovoj godini biti. Naravno, ako budu predviđanja kakva jesu da će oporavak biti ove ili iduće godine, onda CA može živjeti do tad, no ako bude problem i nakon toga, onda neće samo CA nego sve tvrtke biti u problemu - rekao je.