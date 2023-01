'Povrtak na posao ovisi samo o radnicima. Dok kolege ne vrate na posao, oni ne žele raditi...'

Uprava zagrebačke Čistoće na čelu koje se nalazi Davor Vić, suspendirala je otkaz trojici radnika kako Zagreb ne bi postao grad pretrpan smećem. Udovoljili su zahtjevu oko 600 radnika koji su danas zbog najavljenog otkaza bojkotirali odvoz smeća u glavnom gradu Hrvatske. Kako se može iščitati iz onoga što je Vić kasno poslijepodne rekao, trojica radnika su pogriješila, napravili su propust zbog kojeg im je uručen izvanredni otkaz, ali je suspediran kako bi se nastavilo s odvozom otpada.

Rano ujutro, prije prve smjene, u Čistoći se okupilo oko 400 radnika, njihov se broj kasnije popeo i na dvije stotine više, Krenuli su kao spontani prosvjed, organiziran mimo sindikata, koji se ubrzo pretvorio u pravi štrajk - prva smjena nije izašla na teren pokupiti smeće, najavljivalo se da neće ni druga, možda ni treća. Da je tako nastavljeno, Zagreb bi se ubrzo gušio u smeću, a ionako s tim u posljednje vrijeme ima puno problema. Povod za prosvjed i štrajk bio je izvanredni otkaz trojici kolega - vozaču i dvojici sakupljača s kamiona u koji su u Središću, kako je pokazao snimak stanara, početkom siječnja u isti kamion potrpali različite vrste otpada. Uslijedio je revolt građana, ionako ogorčenih hrpama smeća u gradu, i u petak je, prema neslužbenim informacijama, prema trojici radnika poštom krenuo otkaz. Do danas ga još nisu dobili, a uprava Čistoće odlučila je zbog prosvjeda otkaze suspendirati.

- Njihove kolege danas su odlučile ne izaći na teren. Uprava Holdinga je danas u Čistoći, i odlučili smo privremeno suspendirati odluku o otkazu kako bi se posao odvoza otpada mogao nastaviti. Jasno nam je da su naši radnici izloženi određenom pritisku, borimo se sa svim našim kapacitetima. Ovo je incident u kojem su ljudi krivo postupili. Napravljena je i finacijska i reputacijska šteta, jer dok građane molimo, pa čak i kažnjavamo zbog nepropisnog odlaganja, mi im moramo biti uzor, rekao je Vić jučer poslijepodne, kad je prosvjed u Čistoći kulminirao. Dodao je kako je lokacija u Središću njihovim djelatnicima dobro poznata, stanari ih tamo stalno snimaju.

- U namjeri da isprazne sve, napravili su propust. I njihovi su kolege, koji prosvjeduju, svjesni da se tako ne smije. Reagirali su smatrajući da je kazna neprimjereno visoka, zato smo odluku o otkazu privremeno suspendirali, rekao je Vić, ne pojašnjavajući što "privremeno" znači, i hoće li biti izricanja nekih drugih mjera. Otkaz, ponovio je, do radnika nije došao, i oni mogu raditi svoj posao.

Na pitanje što je s ostalim zahtjevima radnika, odgovorio je kako su kolektivni pregovori u tijeku, ali da je i mimo njih krajem prosinca određenom dijelu radnika plaća rasla za 13 posto. Vić se nada da će radnici sad napokon izaći na teren, i obaviti svoj posao.

Do njegove press konferencije, radnici su s prosvjeda poručili kako je kap prelila čašu - traže povećanje plaća i bolje uvjete rada, otkrivaju da ni za zimske uvjete nisu dobro opremljeni. Jedan iz trojice koji su trebali dobiti otkaz, neslužbeno doznajemo, ima plaću od 4.800 kuna. Prosvjednici su prijetili neizlaskom na teren dok god troje njihovih kolega ne bude vraćeno na posao. Vić je rekao da su mogli i danas raditi, jer otkaza nije bilo. Trojac koji je trebao biti otpušten danas je također bio na prosvjedu, jednome od njih je pozlilo, kolege su ga morale pridržavati i dati mu nešto za smirenje, na kraju je, neslužbeno doznajemo, završio i na hitnoj pomoći. Sva trojica su, kažu nam njihove kolege, pod velikim stresom, preko posrednika su nam poručili da ne mogu razgovarati s medijima. Radnik Čistoće Anis Bajrić danas je zato javno pročitao očitovanje jednog od radnika koji je dobio otkaz.

- Mi smo na toj lokaciji imali pet kubika plastike viška, i poslužili smo se s jednim kontejnerom biootpada i miješanog otpada, koji su bili potpuno prazni, da možemo uopće doći do kontejnera s plastikom. U papiru je bilo plastike i stiropora jer ljudi nisu imali gdje stavljati plastiku. I njih smo ispraznili. CIOS grupa je javila da nemaju zamjerke. Taj dan smo prikupljali plastiku, poručio je. Radnici se, dakle, pravdaju da su u prazan kontejner miješanog, i biootpada morali pokupiti po tlu razbacanu plastiku, jer kamion bez kontejnera neće pokrenuti proces uzimanja otpada.

- Sve je zakrčeno, baca se smeće na pod. Dok se ne postignu naši zahtjevi mi ćemo biti tu, najbitniji je zahtjev da se dečki vrate na posao - rekao nam je prijepodne radnik Čistoće Stjepan Bubnjar. Spominje i 80 posto neispravnh kamiona - s neispravnim gumama i sustavom kočenja, stalno, kaže, svijetle lampice upozorenja kvara na motoru.

Uprava Holdinga ujutro je pozvala predstavnike sindikata kako bi oni našli rješenje da komunalni radnici odmah izađu na teren i počnu odvoziti otpad Zagrepčana.

- Štrajk nisu organizirali sindikati i povratak na posao ovisi isključivo o volji samih radnika. No oni su rezolutni. Rekli su da traže da se trojicu kolega odmah vrati na posao, jer dok ih ne vrate nitko od komunalnih radnika neće raditi. Ovakvo nešto nikada nisam doživio - kazao nam je Zdravko Stoilković, glavni povjerenik Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske. Rekao je i to da iz tvrtke odlaze najbolji i najmlađi radnici pa nedostaje 70 vozača i najmanje 40 komunalnih radnika. To je očigledno i po gradu, kojeg često "krase" hrpe neodvezenog otpada. Stoilković spominje i česta bolovanja, jer je riječ o teškim poslovima, ima i puno povreda na radu.

Prije mjesec i pol dana komunalci su prosvjedovali zbog malih plaća i tražili usklađivanje koeficijenata s drugim podružnicama Holdinga, a peticiju je tada bilo potpisalo 1116 djelatnika Čistoće. Kako su formalno i dalje u tijeku pregovori sindikata i Holdinga, sindikati nisu organizirali jučerašnji prosvjed niti su smjeli organizirati štrajk - nezadovoljni radnici su uzeli stvar u svoje ruke.

