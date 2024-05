Povukao se kad su ubijeni mladi novinar i njegova zaručnica. Naručitelja nikad nisu osudili...

Slovački premijer Robert Fico je pogođen s više hitaca u srijedu popodne, ali nad njegovom političkom karijerom se već šest godina nadvija sjena jedne druge likvidacije i smrti dvoje mladih ljudi. Fico obožava Orbana i Putina, Ukrajncima ne bi poslao ni jedan metak, spreman je javno pred kamerama vrijeđati sve oko sebe, ukida pravosudne institucije i miče tužitelje koji istražuju korupciju njegovih ministara, pitanje migranata bi riješio samo silom, želi potpunu kontrolu nad medijima i blokadu bilo kakvog istraživačkog novinarstva. Po mnogim elementima svog političkog profila i političkog djelovanja mogao bi podsjetiti na kombinaciju dvojice vodećih hrvatskih političara, ali njegova je priča neusporedivo prljavija i krvavija.

Robert Fico vratio se na čelo slovačke Vlade krajem prošle godine. Drski nacionalist i homofob koji obožava bodybuildere formalno je bio socijaldemokrat, a ostavku je na premijersku poziciju dao 2018. godine, nakon ubojstva mladog istraživačkog novinara Jána Kuciaka i njegove partnerice Martine Kušnírove. U studenome 2016. Fico je novinare koji su istraživali njegove korupcijske afere nazvao "prljavim antislovačkim kurvama", ranije je one koji bi se bavili njegovim kriminalom zvao "idiotima", "hijenama", "šupcima" i "zahodskim paucima". Nepunu godinu i pol kasnije, 25. veljače 2018., 27-godišnji slovački novinar Jan Kuciak hladnokrvno je likvidiran zajedno sa svojom zaručnicom Martinom Kusnirovom u njihovoj kući u malome mjestu četrdeset kilometara od Bratislave.

Slovačku je ubrzo potom preplavio bijes naroda, Fico je ipak morao dati ostavku, jako dobro se znalo da su Fico i njegovi korumpirani ministri bili povezani s tajkunom čije je mutne poslove istraživao mladi novinar, znalo se i da su se i sastajali i družili s njim. Ubojica je nakkon par godina uhićen i osuđen, ali mafijaš i milijunaš Marjan Kočner, nakon optužbe da je naručio ubojstvo koje je potreslo Slovačku, u rujnu 2020. oslobođen je krivnje za taj zločin.

Čim se vratio na vlast, Fico je krenuo u "orbanizaciju" zemlje, divio se Putinu i Orbanu, a najprije je odlučio ukinuti njihov Uskok, posebno slovačko tužiteljstvo koje se bavilo najtežim slučajevima korupcije, od kojih su mnogi uključivali Ficove ljude i saveznike. Taj je čin razotkrio nemoć EU-a da se obračuna s malim europskim diktatorima koji, predvođeni Orbanom, ne mare za elementarne demokratske vrijednosti. Povjerenik EU za pravosuđe Didier Reynders poslao je pismo tražeći od Bratislave da ne ukida tužiteljstvo. Šefica Ureda europskog javnog tužitelja Laura Codruța Kövesi rekla je da je "vrlo zabrinuta" i poslala je pismo Komisiji u kojem je izrazila svoju zabrinutost. Glasnogovornik Komisije potvrdio je da je institucija "primila pismo" i "odgovorit će na njega". Ficova vlada, naravno, nije ni trepnula na te izjave.

Fic je tako eliminirao tužitelje koji su ranije, zapravo, proganjali njega i njegove kriminalne pajdaše. Istrage tog ureda ipak su dovele do brojnih osuda u visokoprofilnim slučajevima korupcije, od kojih su mnoge bile povezane s Ficovom vladajućom strankom Smer tijekom njegovih prethodnih premijerskih mandata.

Krajem veljače ustavni sud Slovačke suspendirao je neke dijelove Ficove reforme kaznenog zakona koja je smanjila kazne za korupciju i skratila zastaru za teška kaznena djela kao što je silovanje.

- Prioritet za Fica je osigurati nekažnjivost svojim pajdašima, demontirati demokraciju i uspostaviti neku vrstu autokratskog režima - rekao je za Politico bivši premijer Ľudovít Ódor, koji se na europskim izborima kandidira u redovima liberalne stranke Progresivna Slovačka (PS). No odluka Ustavnog suda nije spriječila raspuštanje Specijalnog tužiteljstva i smjenu njegovog šefa, glavnog tužitelja Daniela Lipšica. Ključni je Ficov cilj, kažu analitičari, bio uspostavljanje totalne kontrole nad medijima. Slovačka vlada prekinula je komunikaciju s četiri domaća medija ubrzo nakon dolaska na vlast prošle jeseni, opisujući ih kao "neprijateljske" i "nedovoljno objektivne", a favorizirala je proruske medije poput Hlavné správy koji zvuče kao glasnogovornici Kremlja. Situacija je eskalirala u ožujku kada je ministrica kulture Martina Šimkovičová najavila nacrt zakona kojim bi se državna slovačka televizija, koja nije pod potpunom Ficovom kontrolom, ugasila i zamijenila novim tijelom pod nazivom Slovačka televizija i radio (STaR), koje bi vodili politički imenovani ljudi.

- Sada kada je Robert Fico ponovno na vlasti, želi osvetu. On lovi novinare - rekao je za Politico aktivist iz Košica Ján Gálik, jedan od osnivača inicijative Za pristojnu Slovačku, grupe civilnog društva koja je organizirala prosvjede nakon Kuciákovog ubojstva.

- Opet stvaraju atmosferu u kojoj novinari mogu, nadam se ne, ali moguće je, opet biti ubijeni. On je u potpunosti odgovoran za ovu atmosferu - dodaje.

Travanjski predsjednički izbori u Slovačkoj su uklonili i posljednju prepreku koja je vladu mogla zaustaviti u uspostavi totalitarne vlasti. Slovački predsjednici nemaju puno izvršnih ovlasti, ali mogu uložiti veto na zakone ili zatražiti da se o njima očituje ustavni sud. Predsjednica Zuzana Čaputová odlazi, a na dužnost stupa Petar Pellegrini (48), dugogodišnji saveznik Roberta Fica, ono što je Medvedev Putinu, to je Pellegrini Ficu. Pellegrini se, doduše, odvojio od Fica i osnovao vlastitu stranku Hlas (Glas), liberalniju i bližu centru od Ficove populističke ljevičarske stranke SMER, ali zajedno s Ficom i nacionalističkim SNS-om je formirao vladu prošle godine.