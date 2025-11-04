Požar dva auta koja su izgorjela u noći u istoj ulici je podmetnut!

Dva automobila izgorjela su u noći s nedjelje, 2. studenog na ponedjeljak, 3. studenog u Susedgradu - i to u istoj ulici, na Samoborskoj cesti. Jedan je bio parkiran u dvorištu, drugi na cesti.

Na parkiralištu unutar stambene zgrade izgorio je osobni automobil marke Suzuki Vitara zagrebačkih registracija u vlasništvu 38-godišnjakinje.

Na parkiralištu nasuprot te iste stambene zgrade gorio je osobni automobil marke MG ZS zagrebačkih registracija vlasništvu leasinga, na korištenju kod 31-godišnjakinje.

Tijekom noći izgorjela dva automobila na zagrebačkom Jankomiru | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Policija je dovršila očevid u suradnji s protupožarnim inspektorom, a utvrdili su da je nepoznati počinitelj oba auta polio zapaljivom tekućinom, a onda i zapalio, priopćila je zagrebačka policija.

Prednji dijelovi auta potpuno su izgorjeli, dok je unutrašnjost izgorjela djelomično. Vatra se proširila i na Opel Mokku u vlasništvu žene (32), a izgorjela je samo boja.

Ozlijeđenih osoba nije bilo, a visinu materijalne štete još nisu utvrdili. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.