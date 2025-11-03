Zagreb: U istoj ulici na dvije adrese gorjela su dva auta!

Dva automobila su noćas gorjela u istoj zagrebačkoj ulici, jedan parkiran na cesti, a drugi u dvorištu. Dojavu o požaru vatrogasci su zaprimili u ponedjeljak ujutro, oko 4.13 sati, te su odmah izašli na teren.

Kako neslužbeno doznajemo, požari automobila na Samoborskoj cesti su podmetnuti. Radi se o dvije adrese u istoj ulici koje su udaljene svega 100-tinjak metara.

Točan uzrok bit će poznat nakon policijskog očevida.