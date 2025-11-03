Obavijesti

POŽARI PODMETNUTI?

Zagreb: U istoj ulici na dvije adrese gorjela su dva auta!

Piše Marta Divjak,
Automobili su gorjeli na dvije adrese na Samoborskoj cesti na zapadu Zagreba. Točan uzrok bit će poznat nakon policijskog očevida. Kako neslužbeno doznajemo, požari su podmetnuti

Dva automobila su noćas gorjela u istoj zagrebačkoj ulici, jedan parkiran na cesti, a drugi u dvorištu. Dojavu o požaru vatrogasci su zaprimili u ponedjeljak ujutro, oko 4.13 sati, te su odmah izašli na teren.

Kako neslužbeno doznajemo, požari automobila na Samoborskoj cesti su podmetnuti. Radi se o dvije adrese u istoj ulici koje su udaljene svega 100-tinjak metara.

Točan uzrok bit će poznat nakon policijskog očevida.

