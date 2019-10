Požar kod Los Angelesa: Dvoje mrtvih, 100.000 bježi od vatre

Vatrogasci su se u subotu i dalje neumorno borili s velikim požarima na jugu Kalifornije koji su odnijeli dva života i nagnali više od 100.000 da napuste svoj dom.

Crveni alarm koji upozorava na ozbiljnu opasnost od požara izdan je za to područje na kojemu puše jak vjetar, a razina vlage u zraku je niska, objavile su meteorološke službe.

Najveći požar Saddleridge u dolini San Fernando, samo tridesetak kilometara od središta Los Angelesa, buknuo je u četvrtak kasno navečer i brzo se širio zbog jakog vjetra.

Foto: GENE BLEVINS/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Do subote ujutro progutao je više od 3.000 hektara i uništio barem 31 zgradu, priopćili su vatrogasci.

Unatoč mobiliziranim snagama - oko tisuću vatrogasaca te helikopterima i zrakoplovima koji su izbacivali vodu i sredstvo koje otežava gorenje raslinja - u subotu ujutro pod kontrolom je bilo tek 19 posto požara, pokazuju novi podatci Cal Firea, kalifornijske vatrogasne službe.

