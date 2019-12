Požar na Laništu: 'Čule su se eksplozije, Mercedes je planuo'

U utorak rano ujutro, na Laništu između dvije stanarske zgrade, izgorio je automobil Mercedes GLE.

POGLEDAJTE VIDEO

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Oko 10 minuta do 2 ujutro sam čuo eksploziju. Nisam bio siguran jeli to bila ekspozivna naprava ili pucanje guma od automobila, no kako je ubrzo usljedila druga eksplozija, ustao sam se i vidio automobil koji je bio zahvaćen velikim plamenom. Vatra se širila i na susjedni automobil - rekao nam je čitatelj koji nam je poslao video.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Stanovnike obližnjih zgrada probudio je požar.

- Bio sam doma u krevetu i čuo sam da je nešto puklo. Izašao sam van i imao što vidjeti, auto je bio u plamenu i stvarno se jako dimilo - rekao nam je jedan od čitatelja koji nam je poslao fotografije.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Čitatelji su nam rekli kako su vatrogasci stvarno bili brzi, ali autu više nije bilo spasa.

- Na teren smo izašli u 1.51 sati. Vatra se iz automobila proširila i na susjedni koji je bio parkiran do njega. Nije bilo ozlijeđenih, ali oštećena su oba auta - rekli su nam iz Javne vatrogasne postaje Zagreb.