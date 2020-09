Svi zaposlenici opservatorija su evakuirani, rekli su \u010delnici.

Vatrogasci se bore s po\u017earom od 6. rujna, ali je sada tek 3 posto pod kontrolom, a ranije je bio 6 posto. Zapovjednik losangeleske vatrogasne slu\u017ebe David Dantic rekao je da je u po\u017earu koji je na nekih 25 km sjeveroisto\u010dno od sredi\u0161ta grada, izgorjelo vi\u0161e od 16.000 hektara.

Mjesni radio je izvijestio da po\u017ear ne prijeti samo opservatoriju, nego i telekomunikacijskim tornjevima s opremom vrijednom vi\u0161e od milijarde\u00a0dolara.

Mnoge \u010detvrti u blizini po\u017eara primile su naredbu da se pripreme za eventualnu evakuaciju a vlasti strahuju za sudbinu 80-ak drvenih ku\u0107a u losangeleskoj\u00a0nacionalnoj \u0161umi.\u00a0

U Kaliforniji je aktivno 27 po\u017eara. U njima je od sredine kolovoza poginulo vi\u0161e od 20 ljudi a u utorak ih je gasilo vi\u0161e od 16.000 vatrogasaca.

\u0160umski po\u017eari nevi\u0111enih razmjera pusto\u0161e i saveznim dr\u017eavama Washingtonom, Oregonom i Idahoom, uzrokuju\u0107i rekordno one\u010di\u0161\u0107enje na\u00a0zapadnoj\u00a0obali\u00a0SAD-a.

Dim po\u017eara s ameri\u010dkog zapada stigao na isto\u010dnu obalu

Dim po\u017eara koji haraju ameri\u010dkim zapadom pre\u0161ao je preko Sjedinjenih Dr\u017eava i stigao na isto\u010dnu obalu, oko 4000 km dalje, objavile su meteorolo\u0161ke slu\u017ebe.

Dim koji bi trebao ostati na visini\u00a0od 4.500 do 6.000 m iznad New Yorka lagano je zamaglio nebo, pi\u0161e mre\u017ena stranica New York Metro Weather.

Dim je zbog visokog tlaka danima stajao iznad zapadne obale. No u ponedjeljak su ga snazne zra\u010dne struje otpuhale na istok, navodi ta stranica.

Zbog dima zrak je veoma one\u010di\u0161\u0107en u gradovima poput Vancouvera, Portlanda u Oregonu i\u00a0San Francisca, ali kvaliteta zraka u ameri\u010dkoj gospodarskoj prijestolnici nije bitnije naru\u0161ena, pi\u0161e New York Metro Weather, dodaju\u0107i da bi se dim trebao razi\u0107i do srijede.