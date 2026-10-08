Požar se kod Metkovića širio prema kućama, Jure Pilj: 'Od jednog smo dobili pet požara'

Pod nadzorom je požar na močvarnom području u Vidu kod Metkovića, koji je u srijedu poslijepodne buknuo i proširio se u gustu borovu šumu te ugrozio kuće, a vatrogasci se postupno povlače, izjavio je u četvrtak županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.

„Dobro je stanje. Nadam se da će pasti još malo kiše i da će to biti u redu. Ništa se nije aktiviralo ni proširilo tako da ćemo se polako povlačiti“, rekao je Simović.

Dodao je da su u gašenju požara sudjelovala 62 vatrogasca postrojbi iz doline Neretve, Slanog i Putnikovića, a angažirane su i zračne snage.

Sinoć su postrojbe iz Putnikovića i Slanog povučene jer je bilo dobro stanje, kaže Simović.

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj izjavio je u srijedu navečer da je širenje požara spriječeno nadljudskim naporima.

„Vatra je ugrozila i kuće. Prebacivala je pa smo od jednog dobili pet požara u gustoj borovoj šumi. Pomoglo nam je i sedam zrakoplova, od čega tri kanadera“, rekao je Pilj.

Preko noći je rubove požarišta natapalo 30 vatrogasaca s 11 vozila.

Na istom području požar je buknuo i u nedjelju poslijepodne, ali je u ponedjeljak lokaliziran.