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PONOVNO SE RAZBUKTALO

VIDEO Požar kod Metkovića: 'Ponovno gori, prijeti naselju'

Piše HINA, Iva Tomas,
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VIDEO Požar kod Metkovića: 'Ponovno gori, prijeti naselju'
Foto: Vatrogasci 193/Facebook
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Na istom području požar je buknuo u nedjelju poslijepodne, ali je u ponedjeljak lokaliziran

Na močvarnom području u Vidu kod Metkovića u srijedu poslijepodne ponovno je buknuo požar, dva dana nakon što je prethodni lokaliziran, a uz kopnene vatrogasne snage gasi ga i jedan kanader, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.

- Požar je opet buknuo i prijeti naselju, kratko nam je rekao čitatelj.

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- Kuće su obranjene i ništa nije stradalo, ali opet je isto kao u nedjelju. Krenulo je iz ševara, a u močvaru se ne može ući nego treba čekati. Uz neretvanske postrojbe aktivirali smo i vatrogasce iz Slanog i Putnikovića, uz jedan kanader, rekao je Simović.

Na istom području požar je buknuo u nedjelju poslijepodne, ali je u ponedjeljak lokaliziran.

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