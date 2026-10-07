Na istom području požar je buknuo u nedjelju poslijepodne, ali je u ponedjeljak lokaliziran
PONOVNO SE RAZBUKTALO
VIDEO Požar kod Metkovića: 'Ponovno gori, prijeti naselju'
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Na močvarnom području u Vidu kod Metkovića u srijedu poslijepodne ponovno je buknuo požar, dva dana nakon što je prethodni lokaliziran, a uz kopnene vatrogasne snage gasi ga i jedan kanader, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
- Požar je opet buknuo i prijeti naselju, kratko nam je rekao čitatelj.
- Kuće su obranjene i ništa nije stradalo, ali opet je isto kao u nedjelju. Krenulo je iz ševara, a u močvaru se ne može ući nego treba čekati. Uz neretvanske postrojbe aktivirali smo i vatrogasce iz Slanog i Putnikovića, uz jedan kanader, rekao je Simović.
Na istom području požar je buknuo u nedjelju poslijepodne, ali je u ponedjeljak lokaliziran.
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