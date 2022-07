Požar u Španskom bio je podmetnut: 'Stan nam je izgorio, ali važno da smo živi'

Što da vam pričam, izgorjeli smo, izgorio nam je stan. Važno je da smo mi svi dobro, cure nose stvari. Ja sam samo vidjela vatru i istrčala, ispričala nam je stanarka, čiji je stan na drugom katu zgrade u Ulici Pavlenski put u zagrebačkom naselju Špansko stradao u požaru.

Još uvijek je u šoku zbog svega što se događala u četvrtak u ranim jutarnjim satima. Stajala je ispred ulaza sa stvarima spakiranima u kofere s još nekolicinom stanara, koji jučer nisu mogli boraviti u svojim domovima, nego su se morali snalaziti tražeći smještaj kod rodbine i prijatelja. Uzeli su što im treba s nadom da će se uskoro vratiti u svoj dom.

Sve se odvijalo u noći na četvrtak oko 1.30 sati. Požar je, kažu nam stanari, krenuo s terase stana u prizemlju, zapalila se nadstrešnica, a zatim se vatra brzinom munje proširila na balkone stanova u vertikali od 1. do 4. kata. Bježeći od vatre, sedam ljudi nagutalo se dima te zbog toga zatražilo liječničku pomoć. Prava je sreća da u požaru nitko nije ozbiljnije ozlijeđen jer vatra se brzo širila, no vatrogasci su brzo reagirali.

Kako je bilo gluho doba noći, većina stanara čvrsto je spavala, no, srećom, jedna djevojka iz prizemlja bila je budna i primijetila dim. Nije trebala razmišljati što treba napraviti kako se ne bi dogodila tragedija.

- Odmah sam počela zvoniti susjedima i buditi ih. Rekla sam im da je požar i da izađu iz stanova - priča nam djevojka.

Dodaje da njezin stan u prizemlju nije stradao. Stanari su brzo reagirali te su odmah krenuli na sigurno.

- Probudila me mama i rekla da stan gori te da moramo brzo izaći. Izašli smo u hodnik koji je bio pun dima. Namočili smo ručnike i stavili ih preko usta kako bismo mogli izaći iz zgrade. Sve je bilo puno vatrogasaca, bilo je tu šest ili sedam vatrogasnih kola, izgledalo je kao da smo pod opsadom - govori nam mladić s 3. kata još vidno potresen cijelim događajem.

Rekao je i da su vatrogasci ostali dežurati na mjestu događaja do 4.30 sati, kako se požar slučajno ne bi opet aktivirao.

Stanari su nam ispričali i kako su susjedi iz zgrade preko puta izvukli šlauf iz hidranta u svom ulazu te počeli sami gasiti do dolaska vatrogasaca. Njih je na teren izašlo 23 iz JVP-a Grada Zagreba sa sedam vozila. Požar su ugasili za 20-ak minuta. Brzo su reagirali tako da je spriječeno širenje vatre i još veća materijalna šteta.

Kako neslužbeno doznajemo, sa stražnje strane zgrade nekoliko automobila bilo je nepropisno parkirano na vatrogasnom prilazu. Vatrogascima to nije smetalo jer su požar gasili s prednje strane, no to je moglo predstavljati veliki problem da su morali gasiti sa stražnje strane. Doznajemo i da su policajci ostavili kazne nepropisno parkiranim automobilima.

U stanu iz kojega je krenuo požar, kažu stanari, živi mlada majka s dvoje male djece, jedno predškolske, a drugo školske dobi.

- Kćerka mi živi u tom stanu. Nasreću, tijekom požara nije bila unutra. Zapravo, u stanu posljednjih nekoliko dana nije bilo nikoga - rekao je vlasnik stana. Kažemo mu da smo čuli nagađanja da bi požar mogao biti podmetnut, odnosno da je netko bacio nešto zapaljivo na terasu i što on misli o tome.

- Sve je moguće, to će utvrditi policija - govori sliježući ramenima. Dio zgrade pokriven je videonadzorom, što bi eventualno moglo pomoći istražiteljima da pronađe počinitelje ako se potvrdi sumnja stanara da je požar namjerno izazvan.

Obavljenim očevidom je utvrđeno kako je zasad nepoznati počinitelj najvjerojatnije otvorenim plamenom izazvao požar na otvorenoj terasi stana u prizemlju stambene zgrade, a koji stan je u vlasništu 48-godišnjakinje. Nakon toga plamen je zahvatio drvenu konstrukciju terase, prozore i balkonska vrata, a potom se proširio na unutrašnjost sobe. S drvene konstrukcije terase, plamen se proširio od prizemlja pa sve do petog kata zgrade na ukupno 8 stanova te je došlo do oštećenja fasade zgrade, prozora i plastičnih obloga na balkonima i začađenja zidova na stanovima od prvog do petog kata.

Požar su ugasili vatrogasci. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

